Enem 2022: cadernos de questões e os gabaritos oficiais serão publicados nesta quarta-feira (23)

Os resultados do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2022 serão divulgados no dia 13 de fevereiro de 2023. E a solicitação de reaplicação das provas pode ser feita a partir desta segunda-feira (21), estendendo-se até o próximo dia 25.

As informações foram divulgadas, na manhã desta segunda-feira (21), pelo ministro da Educação, Victor Godoy. Ao lado de representantes do Instituto Nacional de Estudos Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame, ele fez um balanço dos dois dias de provas, aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro.

O Inep divulgará os cadernos de questões e os gabaritos oficiais na próxima quarta-feira, 23 de novembro, conforme previsto em edital.

No Pará, as provas foram feitas em 77 municípios, totalizando 814 locais e 1.931 salas de provas. O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica.

Ao longo de mais de duas décadas de existência, tornou-se uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni), ambas ações do Ministério da Educação (MEC).

Mais de 500 mil participaram da aplicação das provas no Brasil

O presidente do Inep, Carlos Eduardo Moreno Sampaio, disse que o Enem 2022 envolveu 3,4 milhões de participantes e mais de 500 mil profissionais envolvidos na aplicação das provas.

E que, ainda este ano, a ideia é publicar o cronograma do Enem 2023, para que os alunos já possam ir logo se programando para o ano que vem. Assim como o ministro da Educação, ele também considerou a realização das provas um “sucesso”.

O ministro da Educação divulgou o número de participantes eliminados: impresso: 4.986. Digital: 140. Total: 5.126. O que motivou a eliminação, por exemplo: candidatos portando equipamentos eletrônicos ou que não atenderam as orientações dos fiscais.

Participantes afetados por problemas logísticos: Impresso: 162. Digital: 31 Total: 193 Exemplo: emergências médicas, problemas com abastecimento de água.

Confira as datas:

Reaplicação

Quem tem direito?

Participante afetado por problemas logísticos durante a aplicação das provas ou acometido por uma das doenças infectocontagiosas listadas em edital, na semana que antecede o primeiro ou o segundo dia de aplicação das provas

Como solicitar?

No caso de doenças infectocontagiosas, inserir documento legível que comprove a condição que motiva a solicitação de reaplicação

Onde? Página do Participante do Enem

Quando? 21 a 25 de novembro

Aplicação das provas? 10 e 11 de janeiro de 2023

Publicação dos gabaritos oficiais e dos cadernos de questões:

23 de novembro

Resultados do Enem:

13 de fevereiro de 2023

Resultados dos treineiros e visita pedagógica:

abril 2023