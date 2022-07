Enem 2022: Pará tem quase 200 mil inscritos confirmados

O Pará tem 199.843 inscritos confirmados para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (20), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Na edição de 2021, estavam inscritos 185.983 candidatos. Ou seja, o Estado tem 7.45% a mais de candidatos neste ano, em relação à última aplicação da prova, sendo o sexto com maior número de inscritos no ranking nacional.

A divulgação do balanço nacional ocorreu no dia 3 de junho. Neste ano, o total de inscrições confirmadas no Enem 2022 é de 3.396.597 estudantes, sendo: 3.331.351 para a versão manual (impresso) e 65.066 para a versão digital. As duas versões serão aplicadas nas mesmas datas: 13 e 20 de novembro.

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, tornou-se uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni), ambas ações do Ministério da Educação.

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser usados nos processos seletivos de instituições portuguesas que têm convênio com o Inep para aceitarem as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

Ranking de inscrições por estados

SP - 527.097 MG - 301.350 BA - 258.861 RJ - 243.635 CE - 224.113 PA - 199.843 PE - 186.837 RS - 146.784 PR - 145.675 GO - 138.979 MA - 130.942 PB - 125.483 RN - 86.422 PI - 83.308 SC - 80.165 AM - 79.781 DF - 63.700 AL - 62.723 ES - 62.147 MT - 57.728 MS - 43.590 RO - 31.284 TO - 28.944 AP - 22.294 AC - 22.181 SE - 57.396 RR - 8.190

Cronograma do Enem 2022: