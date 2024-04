Embarcação encontrada com corpos à deriva no Pará deve chegar ao porto no início da noite

O resgate da embarcação encontrada com os corpos à deriva na região de Tamatateua, no município de Bragança, no Pará, já está em andamento. Segundo informações do 24º grupamento do Corpo de Bombeiros (CBM) da região bragantina, a previsão de chegada com a embarcação no porto será a partir das 18h30, a depender do comportamento das marés. A Polícia Federal, que assumiu o caso informou, por meio da sua assessoria de comunicação, que “as equipes ainda estão em ação para resgatar o barco e os corpos”.

Após o retorno, seguindo os procedimentos, o barco será vedado ainda com os corpos dentro da embarcação e direcionados até o Instituto Médico Legal (IML) de Bragança. Foram instalados tendas e materiais no IML, para a realização das perícias necessárias nos corpos e na embarcação. Será priorizada durante a perícia a identificação dos tripulantes, assim como o reconhecimento de origem e nacionalidade.

No local, foi montada uma estrutura com uma rampa adaptada para a receptação do barco, que será puxado por uma máquina da prefeitura de Bragança. Diferentes órgãos de segurança se encontram no local realizando os procedimentos adequados para a chegada da embarcação no porto da Vila do Castelo. Estão presentes, agentes da Polícia Federal, do 24º grupamento do Corpo de Bombeiros de Bragança, 23º batalhão da Polícia Militar, Defesa civil de Bragança e Polícia Civil.