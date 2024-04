Equipe de resgate inicia procedimentos para rebocar embarcação com corpos encontrados no Pará

Duas embarcações de resgate já se deslocaram para o local onde está o barco com corpos encontrado na região do Tamatateua, no município de Bragança, no Pará. Na manhã deste domingo (14), o Corpo de Bombeiros (CBM) da região Bragantina iniciou os procedimentos para realizar a remoção da embarcação para o porto na Vila Castelo.

Segundo apurações, uma das embarcações que se deslocaram ao local onde o barco com os corpos está pertence ao 24º grupamento do Corpo de Bombeiros de Bragança e a outra é uma lancha da Marinha do Brasil, onde estão os legistas da Polícia Federal e pilotos da embarcação. Até o momento, as informações repassadas pelo CBM dão conta que a previsão para a remoção é entre 10h e 11h, dependendo da cheia da Maré.

Por volta de 10h30 da manhã, várias equipes já aguardavam no porto da Vila Castelo para dar apoio no momento que a embarcação chegasse ao local. Entre eles, estão Polícia Federal, Polícia Militar do 33º Batalhão de Polícia do Caeté, grupamento de Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal e Polícia Científica de Bragança.

[Com informações de Erlan Gatinho, direto de Bragança / Especial para O Liberal]