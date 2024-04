Fatores climáticos dificultam resgate de corpos encontrados em embarcação no Pará

O tempo chuvoso, questões da maré e condições das estradas dificultam o trabalho realizado pelas equipes de resgate que realizam os procedimentos para remover os corpos encontrados em uma embarcação na região do Tamatateua, no município de Bragança, no Pará. Neste domingo (14), as movimentações para preparar o porto da Vila do Castelo, local onde o barco será levado, já estão em andamento.

Segundo apurações ainda na madrugada de domingo as autoridades que estão no local informaram que o local onde os corpos seriam removidos havia sido alterado. Os fatores da natureza e as dificuldades devido à área ser isolada foram determinantes para a mudança na logística.

No sábado, quando os corpos foram encontrados, esperava-se que o barco com os cadáveres chegasse a Bragança a partir das 19h30. Na ocasião, os oficiais que participavam no local também informaram que a maré seria dificultava o resgate e que outras embarcações seriam usadas para dar apoio na ação.

A equipe da Redação Integrada de O Liberal continua apurando mais detalhes sobre o trabalho das equipes de resgate.

[Com informações de Erlan Gatinho, direto de Bragança / Especial para O Liberal]