Em Marabá, aumento de casos de covid-19 preocupa autoridades

Quem procura por atendimento médico no Hospital Municipal de Marabá, no sudeste do estado, já sente na pele os impactos do aumento de casos de Covid-19 na cidade. Gislene Morais é auxiliar de serviços gerais e esteve na unidade com sintomas gripais e mal estar. “Eu estou com febre, dor de cabeça, no corpo e na garganta, e cansaço. Eu já passei pela triagem, esperei mais de quatro horas para ser atendida por um médico e, agora, estou há mais de 30 minutos aguardando para fazer o teste”, relata. “Desde que eu cheguei na fila, nenhum teste foi feito ainda. A gente não vê ninguém aqui fazendo a testagem. E, quando a gente procura uma informação, ninguém dá, ninguém pode falar com a gente, todo mundo some. Está demorando muito”, afirma Gislene, visivelmente debilitada pelos sintomas que apresenta.

O aumento da procura por testes de Covid-19 também tem preocupado as farmácias que oferecem o serviço de testagem para a doença. Em um estabelecimento do núcleo Nova Marabá, a quantidade de resultados positivos já é expressiva.

“Nós sentimos um aumento significativo, principalmente, neste mês de julho. Estamos realizando diariamente uma média de 40 testes e a gente estima que cerca de 80% dos resultados são positivos. Isso assusta até pela segurança, tanto de clientes quanto dos nossos próprios colaboradores”, conta o farmacêutico Márcio Souza, responsável técnico.

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, o cenário epidemiológico era de certa tranquilidade até o mês de maio de 2022, quando apenas três casos foram confirmados. Em junho, o número de testes positivos registrados pelo município chegou a 179. Já nas primeiras semanas deste mês de julho, a procura pelo teste deu um salto e só os casos confirmados já somam 1.199.

Diante deste cenário, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Marabá informou que a gestão municipal vem trabalhando para reduzir a demanda do Hospital Municipal. Segundo a Secretaria, cinco unidades de saúde espalhadas pelos vários núcleos da cidade funcionam a partir desta semana com horário estendido, atendendo até as 22h. Outra medida é a reativação da Central de Testagem, que deve voltar a receber a população a partir desta quinta-feira (21).

Já a vacinação continua, com doses de imunizantes disponíveis em todas as unidades de saúde de Marabá. Outro ponto de vacinação é o shopping da cidade, onde as equipes da Secretaria Municipal de Saúde estão a postos das 12h às 17h para realizar a imunização.