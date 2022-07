Castanhal registra 3 mortes por Covid em menos de uma semana

Em menos de uma semana, Castanhal, no nordeste do estado, registrou a morte de três pessoas em decorrência da covid. Duas mulheres, sendo uma de 47 anos, que só tinha tomado a primeira dose da vacina, e a outra de 51 anos, com apenas duas doses e um homem de 69 anos, que tinha tomado somente a primeira dose da vacina.

De acordo com o coordenador de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Herlly Eleres, o município passa por um novo pico dá doença. Castanhal estava há 60 dias sem registar casos de óbito por covid, o último caso foi registrado no dia 16 de maio. O número de pessoas que apresentam casos de covid leve e moderada, está em alta.

“No mês de junho tivemos uma média de 4 casos por dia. Já no mês de julho estamos tento uma média de 19 casos por dia, até esta quarta (20)” informa Herlly.

As festas de São João e shows realizados durante a quadra junina podem ter contribuído para o aumento dos casos. “Tivemos muitas festas, forró de rua e shows em nossa cidade e tudo isso com muita aglomeração. Percebemos que logo após a quadra junina, começou o aumento dos casos. Agora estamos aguardando o final das férias e provavelmente mais casos irão surgir. Por isso consideramos um novo pico em Castanhal”, explicou o coordenador.

Um outro termômetro usado como parâmetro pela Coordenação de Vigilância e Saúde de Castanhal foram as testagens para os casos de covid, que estão sendo amplamente disponibilizadas nos postos de saúde desde os primeiros casos de síndrome gripal, no começo do mês de março.

“Desde que a Secretaria Estadual de Saúde liberou os kits de testagem, começamos a oferecer em todos os postos de saúde e também abrimos três pontos para o final de semana. Foi então que começamos a perceber que novos casos estavam surgindo, e que muitas pessoas estavam confundindo os sintomas com a gripe”, disse Herlly Eleres.

Ações

O comitê de enfrentamento da covid vem traçando estratégias de prevenção, como o aumento dos leitos no município, porém 44% deles já estão ocupados. “Abrimos 18 leitos para casos clínicos e três para graves, entretanto dez deles já estão ocupados com casos leves. O Hospital Regional que estava sem leitos para covid por que não tinha demanda, agora abriu quinze clínicos e dez para casos graves, mas ainda não foram ocupados”, explicou Herlly.

Baixa procura pela vacina

O município de Castanhal está longe de atingir a meta de vacinação do Ministério da Saúde que é de 95% para todos os municípios brasileiros. Já tomaram a primeira dose 87% da população, a segunda 68% e a terceira 21%, a dose de reforço não chegou nem a 1%, apenas 0,68%. “Existe uma falta de conscientização da população. Tem gente que acha que a pandemia já passou e tem gente que é negacionista. As vacinas estão à disposição de toda a população, basta procurar qualquer posto de saúde”, disse o coordenador da Vigilância e Saúde.



O município faz o alerta para que a população possa manter as medidas sanitárias. “Quem estiver apresentando síndrome gripal evite ir para lugres com aglomerações e se tiver mesmo que ir, utilize a máscara.



Sespa

A Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa) informou que, até o momento, não verifica impacto no registro de internações e que continua incentivando a vacinação em todos os municípios paraenses. 91,98% da população já está vacinada com a 1ª dose e 88,64% com a 2ª dose.

A Secretaria ressaltou que avalia, constantemente, o cenário epidemiológico no Estado para auxiliar nas medidas de combate adotadas e está apta a realizar a abertura de novos leitos em caso de necessidade.