Dom Azcona permanece 'consciente da realidade', diz publicação da Prelazia do Marajó

O Bispo Emérito da Prelazia do Marajó, Dom José Luís Azcona, permanece internado em um hospital particular de Belém, onde seu quadro de saúde segue estável. Segundo informações divulgadas nesta quarta-feira (13) pelo perfil oficial da Prelazia do Marajó no Instagram, Dom Azcona está “conversando e consciente da realidade”. O comunicado foi assinado pelo Bispo da Prelazia do Marajó, Dom José Ionilton de Oliveira, e pelo Chanceler Padre Raimundo Rafael de Souza Guedes.

Dom José Ionilton, que visitou Dom Azcona na manhã desta quarta-feira, relatou que o Bispo Emérito se comunicou de forma tranquila, inclusive enviando uma saudação em áudio aos romeiros do Círio em Soure, no último domingo.

“Continuemos em oração por Dom José Luís Azcona, para que ele possa ser acompanhado pela força e os cuidados de Deus. Que Nossa Senhora interceda por ele, pela equipe médica e por todos os que o acompanham”, conclui a publicação.