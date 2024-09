Dom Luiz Azcona recebe visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré no hospital

Uma visita especial da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré emocionou várias pessoas na última terça-feira (11/09) com um vídeo do encontro da padroeira dos paraenses com o bispo Emérito da Prelazia do Marajó, Dom José Luiz Azcona. O sacerdote está internado em um hospital de Belém para tratamento de saúde.

Em uma cama de hospital, Dom Luiz Azcona segurou a imagem com o apoio do padre barnabita Paulo e proferiu uma benção a todos. “Mãe abençoa todos os doentes do mundo, abençoa os doentes deste hospital, abençoa todos aqueles que trazem esta imagem tua mãezinha, de Nossa Senhora de Nazaré, e eu abençoou em nome do pai, do filho, e do espírito santo. Viva Nossa Senhora de Nazaré!”, disse o bispo com o apoio do padre barnabita Paulo, responsável por levar a imagem ao hospital.

Vários internautas desejaram saúde ao bispo Emérito Dom Luiz Azcona. "Mãe passa na frente dê a cura ao nosso querido bispo", disse uma internauta. "Amém! Mesmo em um leito ele não esquece do próximo, nosso amado Azcona. Que ela abençoe o senhor, com saúde", declarou outra seguidora. "Amém que Nossa Senhora restaure a sua saúde, Dom José", pediu outro internauta.

A imagem peregrina realiza visitas a diferentes hospitais de Belém antes do Círio em outubro.

