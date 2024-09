Arquibancada do Círio: Diretoria da Festa disponibiliza mil gratuidades; veja como solicitar

No Círio deste ano, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) anunciou a novidade de que serão disponibilizadas mil gratuidades para arquibancada, sendo 600 para a Trasladação e 400 para a grande procissão de domingo. O cadastro será disponibilizado a partir do dia 17 de setembro, no site Lojinha do Círio. Os ingressos são destinados para os idosos, a partir de 60 anos, e pessoas com deficiência, e a entrega será no dia 25 de setembro, na Casa de Plácido, no horário das 8h às 15h.

De acordo com a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), a entrega das gratuidades será mediante a comprovação do direito à gratuidade e apresentação de documento com foto, no horário de 8 às 15h. Crianças de até dois anos de idade não pagam ingressos e não precisam ser cadastradas no site.

"Caso o idoso não possa comparecer ao local, a pessoa designada precisa ter uma procuração para o resgate. E fiquem atentos, pois normalmente os ingressos se esgotam nas primeiras horas do primeiro dia", informa o diretor de arraial e arrecadação, Rodolfo Kalume.

Serviço:

Solicitação de gratuidade: a partir de 17 de setembro

Site: www.lojinhadocirio.com.br

Entrega das gratuidades: 25 de setembro (presencial)

Local: Casa de Plácido, no Centro Social de Nazaré, área do estacionamento da Basílica.

Hora: 8h às 15h