Liah Soares, Wanessa Camargo, Pinduca e Lucinnha Bastos fazem show especial para o Círio de Nazaré

A cantora Liah Soares lidera o projeto "Maria Vem" que realizará um show na Praça Santuário, em Belém, no dia 10 de outubro. O evento ocorre logo após a apresentação do manto da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, durante a Santa Missa das 18h, na Basílica Santuário de Nazaré. O show contará com a presença de artistas como Wanessa Camargo, Mestre Pinduca, Lucinnha Bastos, Flávio Venturini, Thiago Aracam e Gabi Nascimento.

Os cantores nacionais Flávio Venturini e Wanessa Camargo, também chegarão em Belém no dia 09 de outubro para fazer uma participação especial no evento como convidados da cantora paraense.

Além da apresentação musical, Liah também vai realiza o projeto "Planeta Liz no Círio de Nazaré" em parceria com seu marido, o ator Carlo Porto. O evento será no dia 11 de outubro, às 18h, na Estação das Docas, e contará com diversas atrações culturais para todos os públicos e faixas etárias.

Essa é a segunda vez que a paraense Liah Soares realiza o projeto que visa homenagear a padroeira da Amazônia. A primeira edição, no ano passado, contou com a participação de Elba Ramalho, Carlinhos de Jesus e Rosana, com apresentações na Praça Santuário.