Relatório de vistoria feita no percurso das procissões do Círio sai até sexta (13)

Até sexta-feira (13) será emitido relatório com o resultado da vistoria feita no percurso das procissões do Círio 2024. Essa inspeção ocorreu na manhã de terça-feira (10) e foi realizada pelo Grupo de Infraestrutura do Círio, formado por diversos órgãos da Prefeitura de Belém, Diretoria da Festa de Nazaré e Equatorial Pará.

A vistoria é importante para garantir a segurança no percurso do Círio. O relatório será tratado em reunião do Grupo. E foi feita da Catedral da Sé, na Cidade Velha, até a praça Santuário, em Nazaré. Da parte da Seurb, será feita manutenção da iluminação e das calçadas do percurso do Círio. Cada órgão terá sua responsabilidade. É isso que o relatório trará.

Além da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), os órgãos da Prefeitura que fazem parte do Grupo são as Secretarias de Economia (Secon), de Saneamento (Sesan), de Saúde (Sesma) e de Meio Ambiente (Semma). Também participam a Secretaria Municipal de Turismo (Belémtur), Guarda Municipal de Belém (GMB), Fundação Cultural de Belém (Fumbel), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Comissão da Defesa Civil (Comdec) e Agência Distrital de Icoaraci (Adic).

A Equatorial Pará informou que a inspeção realizada na terça-feira, dia 10, contou com a participação apenas da Prefeitura de Belém e da organização do Círio. A distribuidora ressaltou que suas equipes técnicas já fizeram a vistoria anteriormente no percurso da procissão e que mantém contato constante com os órgãos públicos e da festividade.

VEJA MAIS

A empresa acrescentou que realiza, de forma contínua, o projeto “Cinturão Verde” com podas, inspeções, renovação de rede e manutenções de equipamentos de manobra ao longo do trajeto do Círio e em suas proximidades, com o intuito de garantir a segurança e a continuidade do serviço durante as romarias.

Fiscaliza Belém combate crimes ambientais no percurso do Círio

E, faltando quase um mês para o Círio de Nazaré, o Fiscaliza Belém, programa municipal de combate a crimes ambientais, vai intensificar a fiscalização de atos criminosos dessa natureza, principalmente o descarte irregular de lixo, nas vias que integram o percurso do Círio e redondezas.

Junto com representantes da Diretoria da Festa de Nazaré, os agentes do programa Fiscaliza Belém estão realizando vistorias no roteiro do Círio para identificar possíveis áreas de descarte irregular de lixo e entulho. Ao final desse mapeamento, a Ciclus Amazônia, empresa que administra a coleta de resíduos em Belém, deve iniciar o trabalho de coleta do material.

Após a identificação dos pontos críticos, os agentes do Fiscaliza Belém irão realizar um trabalho de monitoramento permanente para que o ato delituoso não volte a ocorrer e, caso ocorra, possam identificar os infratores e tomar as providências cabíveis.

Balanço semanal

Somente de 2 a 7 de setembro, o Fiscaliza Belém já aplicou duas notificações via Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), por obstrução do passeio público com o descarte irregular de lixo; e multa infracional aplicada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), a uma pessoa flagrada descartando lixo irregularmente na cidade. Na semana passada o Fiscaliza Belém desarticulou dois pontos críticos de descarte irregular de lixo na cidade.

Criado em agosto deste ano, o programa de combate a crimes ambientais da Prefeitura de Belém é composto por representantes de diversos órgãos municipais que atuam 24 horas por dia no combate a práticas de atos delituosos contra o meio ambiente na capital paraense. Integram o Fiscaliza Belém agentes das Secretarias Municipais de Saneamento (Sesan), Meio Ambiente (Semma) e Urbanismo (Seurb) além da Guarda Municipal, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e Agências Distritais.

A população de Belém pode contribuir com o Fiscaliza Belém realizando denúncias de crimes ambientais para o Disque Denúncia da Guarda Municipal de Belém, que atende no número 153 todos os dias. Em breve a Prefeitura também vai disponibilizar um aplicativo do Fiscaliza Belém para celulares, com o objetivo de oferecer mais um canal de denúncia da população.