Capacete de motociclista com selo do Círio é lançado pela Diretoria da Festa de Nazaré

Um capacete de motociclista exclusivo em homenagem ao Círio de Nazaré, com a autorização e o selo de produto oficial do Círio, é novidade neste ano. Em edição limitada e design único, o capacete foi desenhado pelo estúdio italiano Lopo Design, famoso por criar grafismos para os capacetes dos principais pilotos do Mundial de MotoGP.

O item, que já está disponível, será lançado na próxima quinta-feira (12), fruto da parceria com a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e a Yamaha Terranew.

Conforme a DFN, a criação traz uma combinação de arte, fé e estimula os motociclistas a usarem equipamentos de proteção no seu dia a dia. O design é inspirado nos elementos que simbolizam a proteção divina e o amor pelo Pará.

“O capacete é da marca Peels e traz um grafismo exclusivo com cores vibrantes e elementos religiosos que remetem à devoção pelo Círio, refletindo o conceito de fé, segurança e amor ao estado do Pará”, diz nota da DFN.

“A ideia era criar um capacete que não fosse apenas um item de segurança, mas também uma peça de devoção, algo que pudesse ser usado no dia a dia e que refletisse a fé e o amor dos paraenses pela sua cultura”, destaca Ellen Lima, diretora financeira do Grupo Terranew.

O item já está disponível nas lojas Yamaha Terranew em Belém e Castanhal, pelo valor de R$ 450.

Serviço:

Lançamento: produtos com Selo Oficial do Círio capacete Círio de Nazaré – Edição Limitada

Data: 12/09

Hora: a partir de 19h

Local: Estação Luciano Brambilla, no Centro Social de Nazaré, área do estacionamento da Basílica Santuário

O capacete está disponível nas lojas Yamaha Terranew em Belém e Castanhal.