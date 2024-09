paysandu, remo e tuna apresentam camisa com selo oficial do círio nesta quinta

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) renova, nesta quinta-feira (12), a parceria com as diretorias do Remo, Paysandu e Tuna por meio do Projeto Selo do Círio. Pela quarta vez, os principais clubes do estado estarão juntos lançando uma camisa oficial com o Selo, em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré e em comemoração ao Círio 2024.

Além das camisas dos clubes, também será apresentado um novo capacete, para motociclistas, em uma edição especial e limitada com o Selo Oficial do Círio, em parceria com a Yamaha Terranew. "Vamos unir proteção e fé num único objeto, além das tradicionais camisas dos times, que já tem aquela expectativa dos torcedores para saber qual o design delas", afirma Roberto Souza, diretor de marketing.

Ele explicou que, como nos anos anteriores, cada clube é livre para a criação da sua camisa em homenagem à Nossa Senhora. "Vamos também aproveitar a oportunidade e reapresentar a camisa oficial do Círio 2024, lançada pela Diretoria da Festa na manhã de formação dos dirigentes de peregrinação”, acrescentou.

A parceria Remo e Paysandu iniciou em 2021 e, em 2022, a Tuna também começou a fazer parte. Esta parceria destina parte da renda da venda das camisas às obras sociais da Paróquia de Nazaré e à realização do Círio. As camisas estarão à venda nas lojas dos respectivos clubes já a partir do lançamento.

VEJA MAIS:

"O Círio é um momento especial para todos os paraenses, e por isso o Clube do Remo não poderia ficar de fora. É um dever da diretoria encontrar todas as formas possíveis de relacionar as ações com esta que é a maior festa religiosa do mundo. O Clube do Remo ainda é privilegiado em ter sua sede próxima ao santuário e no caminho das principais procissões, onde somos abençoados com a passagem da Santa. Pessoalmente, eu tenho uma fé muito grande, minha vida é movida pela proteção e intercessão de Nossa Senhora, algo que transcende até a capacidade de pensar, pois a presença de Nossa Senhora e Jesus na minha vida é inexplicável, tudo que tenho devo a eles”, contou Antônio Carlos Teixeira, presidente do Remo.

“Carinhosamente somos parceiros mais um ano da Diretoria do Círio e isso é um orgulho para nós. A camisa está linda e vai encantar nossos torcedores e devotos”, destacou Graciete Maués, presidente da Tuna. Já Maurício Ettinger, presidente do Paysandu, conta que “é algo que o nosso torcedor já espera ansioso e cheio de expectativa, porque ele aproveita para passar uma data tão especial, como é o momento do Círio, vestido com essa camisa. E a cada ano a Lobo consegue superar e oferecer um produto digno e à altura do que é o Círio de Nazaré”.

Sobre o capacete

Em parceria com a DFN, a Yamaha Terranew está lançando um capacete exclusivo em homenagem ao Círio de Nazaré. Com a autorização e o selo de produto oficial do Círio, em edição limitada e design único, o capacete foi desenhado pelo estúdio italiano Lopo Design, famoso por criar grafismos para os capacetes dos principais pilotos do Mundial de MotoGP.

A criação traz uma combinação perfeita de arte, fé e estimula os motociclistas a usarem equipamentos de proteção no seu dia a dia. O design é inspirado nos elementos que simbolizam a proteção divina e o amor pelo Pará. O capacete é da marca Peels e traz um grafismo exclusivo com cores vibrantes e elementos religiosos que remetem à devoção pelo Círio, refletindo o conceito de fé, segurança e amor ao estado do Pará.

“A ideia era criar um capacete que não fosse apenas um item de segurança, mas também uma peça de devoção, algo que pudesse ser usado no dia a dia e que refletisse a fé e o amor dos paraenses pela sua cultura”, destaca Ellen Lima, diretora financeira do Grupo Terranew.

O item já está disponível nas lojas Yamaha Terranew em Belém e Castanhal, pelo valor de R$450.

O Selo do Círio

O Selo do Círio foi criado em 2017 com o objetivo de certificar produtos e serviços com a temática ciriana, garantindo qualidade, originalidade, exclusividade e compromisso com a preservação da cultura local. A partir de 2019, a DFN lançou vários produtos com o selo, que podem ser adquiridos pelo site www.lojinhadocirio.com.br.

A produção e a venda dos produtos com o Selo Oficial do Círio ajudam na manutenção das Obras Sociais da Paróquia de Nazaré (OSPAN) e Arquidiocese de Belém, que atuam em comunidades carentes como creches e espaços pedagógicos, dando suporte a pessoas em situação de vulnerabilidade, capacitação de jovens e preservação da Basílica Santuário.

Serviço:

Lançamento: produtos com Selo Oficial do Círio - camisas de Remo, Paysandu e Tuna e capacete Círio de Nazaré - edição limitada

Data: 12/09

Hora: a partir de 19h

Local: Estação Luciano Brambilla, no Centro Social de Nazaré, área do estacionamento da Basílica Santuário

Vendas das camisas após o lançamento, nas lojas específicas dos clubes. O capacete está disponível nas lojas Yamaha Terranew em Belém e Castanhal.