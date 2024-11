Bispo emérito do Marajó, Dom Azcona está internado há 5 dias e recebe cuidados paliativos

Dom José Luís Azcona Hermoso, de 84 anos, e bispo emérito da Prelazia do Marajó, tem diagnóstico de câncer de pâncreas, e está internado há 5 dias no Hospital Porto Dias, em Belém. O boletim médico, desta sexta-feira (1º/11), informa que a doença evoluiu e não tem mais opções de cura, sendo aplicado somente os cuidados paliativos.

O missioário faz tratamento de quimioterapia, e, nos últimos dias, precisou fazer uso de oxigênio "e usar uma sonda nasogástrica, dispositivo que permite a drenagem de secreções acumuladas no estômago e intestino", diz o boletim médico, divulgado pela Prelazia do Marajó.

"Após cuidadosa avaliação clínica e considerando a evolução da doença, concluímos que não há mais opções viáveis de tratamento curativo. O paciente apresenta-se debilitado pela doença, acamado, com necessidade de oxigênio, sem evacuar e impossibilitado de ingerir alimentos via oral, o que compromete significativamente sua qualidade de vida".

Cuidados paliativos

A equipe médica também informa no boletim que, "diante do exposto, recomenda-se a transição para cuidados paliativos, com foco na melhoria da qualidade de vida do paciente e no manejo dos sintomas".

"A equipe de paliativos irá trabalhar em conjunto com a oncologia e responsáveis para oferecer suporte emocional e psicológico, além de cuidados específicos para o conforto do paciente. A decisão de iniciar o tratamento paliativo foi tomada em consenso entre a equipe médica e em diálogo com os responsáveis, respeitando a vontade do paciente", conclui o documento divulgado nesta sexta-feira..