Bispo emérito do Marajó Dom José Luís Azcona segue internado com quadro estável

O bispo emérito do Marajó, Dom José Luís Azcona, de 84 anos, segue internado com quadro estável no Hospital Porto Dias, em Belém. O sacerdote realiza há algum tempo tratamento para câncer de pâncreas. Dom Luís Azcona voltou a ser internado no final de outubro para tratamentos paliativos, desde então segue internado na instituição. As informações sobre o estado de saúde são divulgadas todas as segundas-feiras.

As informações foram divulgadas pelo último boletim médico da Prelazia do Marajó, na última segunda-feira (04/11). "Dom José Ionilton esteve nesta manhã no Hospital Porto Dias, visitando Dom José Luís Azcona, levando para ele a eucaristia. O quadro de saúde de Dom Azcona permanece estável, conforme anunciamos na comunicação do laudo médico do dia 01/11/2024", diz o comunicado.

"Continuemos em oração por Dom José Luís Azcona, para que ele possa ser acompanhado pela força e o cuidado de Deus. Que nossa Senhora de Nazaré interceda por ele, pela equipe médica e por todos os que o acompanham", complementa.

VEJA MAIS

Dom José Luís Azcona teve piora na doença e foram descartadas opções de cura, sendo aplicado somente cuidados paliativos. O boletim do dia 1º de novembro informou que o missionário faz tratamento de quimioterapia. Nos últimos dias, ele precisou fazer uso de oxigênio "e usar uma sonda nasogástrica, dispositivo que permite a drenagem de secreções acumuladas no estômago e intestino".

Durante o período de internação, foram realizados exames diagnósticos, que revelaram quadro de obstrução intestinal maligna, acúmulo de líquido no abdômen e derrame pleural. "A fragilidade do paciente impede procedimentos cirúrgicos. Foi indicado, portanto, inserção de sonda nasogástrica. Apesar dos esforços da equipe médica, a condição do paciente apresentou apenas melhora parcial dos sintomas, uma vez que a obstrução é irreversível", disse o comunicado.

Os cuidados paliativos visam a melhoria da qualidade de vida do paciente e no manejo dos sintomas. A equipe de paliativos trabalha em conjunto com a oncologia e responsáveis para oferecer suporte emocional e psicológico, além de cuidados específicos para o conforto do paciente. A decisão de iniciar o tratamento paliativo foi tomada em consenso entre a equipe médica e os responsáveis, respeitando a vontade de Dom Luís Azcona.