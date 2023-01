Diretoras do CRF-PA apresentam renúncia em plenária e citam 'falta de respeito' e 'coerção'

Duas diretoras do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará (CRF-PA) apresentaram carta de renúncia aos seus cargos durante plenária realizada na noite de quarta-feira (18). O documento foi lido pela vice-presidente da autarquia, Carolina Heitmann, em nome dela e da secretária-geral da diretoria, Jorgete Carneiro.

No comunicado, as ex-diretoras do CRF-PA mencionam “falta de respeito” e “sensação de coerção” na gestão da entidade, presidida por Patrick Luis Cruz de Sousa.

“Em diversos momentos houve falta de respeito, de empatia e de gentileza, por meio de falas exacerbadas e posturas verbais e não-verbais, incompatíveis com pessoas que comungam dos mesmos valores e propósitos. Em diversas circunstâncias, a sensação de coação era representada pelo choro engolido e necessidade de ressignificação para continuidade da tentativa do trabalho em equipe, o qual se tornou cada dia mais difícil”, diz um trecho da carta lida em plenária, transmitida nas redes sociais.

Com as renúncias, além do presidente, resta apenas a farmacêutica oncologista Simone Sena na diretoria. O CRF-PA informa que "será remetido ao Conselho Federal de Farmácia um pedido de recomposição da diretoria por meio de nomeação de novos integrantes para ocuparem provisoriamente os cargos diretivos faltantes".

Em nota, a entidade diz que o “ documento foi protocolado oficialmente após a plenária e, no momento, encontra-se em fase inicial de análise acerca dos procedimentos a serem adotados, no sentido de se preservar a continuidade dos serviços públicos prestados”. “Até o momento, a gestão do CRF-PA permanece com dois gestores e as atividades praticadas pela autarquia continuam em funcionamento normal, atendendo a todas as demandas da classe farmacêutica", completa, ainda, a autarquia no comunicado, sem se referir às acusações das diretoras.

A Redação Integrada de O Liberal tenta contato com as diretoras do CRF-PA que renunciaram a seus cargos para apurar os motivos do afastamento. O espaço segue aberto para posicionamento.

Leia a nota do CRF-PA na íntegra:

"O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará (CRF-PA), autarquia federal de regulamentação e fiscalização da profissão farmacêutica, considerando os recentes acontecimentos administrativos e a repercussão nas mídias regionais, nas suas mais diversas conotações, esclarece à categoria farmacêutica e à sociedade acerca dos fatos ocorridos recentemente e da atual conjuntura da gestão do CRF-PA.

Em plenária ordinária do CRF-PA, realizada no dia 18 de janeiro de 2023, dois membros da atual diretoria apresentaram, de maneira inesperada, no tópico “O que ocorrer”, uma carta de renúncia aos seus cargos de vice-presidente e secretária-geral - este único documento foi protocolado oficialmente após a plenária e, no momento, encontra-se em fase inicial de análise acerca dos procedimentos a serem adotados, no sentido de se preservar a continuidade dos serviços públicos prestados.

O processo tramitará dentro dos ditames administrativos legais e o rito procedimental cabível será devidamente adotado, com cumprimento de todos os prazos previstos nas resoluções e deliberações do sistema CFF/CRFs. Será remetido ao Conselho Federal de Farmácia um pedido de recomposição da diretoria por meio de nomeação de novos integrantes para ocuparem provisoriamente os cargos diretivos faltantes, a qual deverá se dar, preferencialmente, dentre os conselheiros integrantes do plenário do CRF-PA, nos termos do artigo 26, §2º, do Regimento Interno do CRF-PA e Resolução do CFF Nº 659/2018.

Até o momento, a gestão do CRF-PA permanece com dois gestores e as atividades praticadas pela autarquia continuam em funcionamento normal, atendendo a todas as demandas da classe farmacêutica".