Com renúncia de Caio Paes de Andrade formalizada na Petrobras, João Rittershaussen é interino

A renúncia do presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, foi formalizada pelo Conselho de Administração da companhia nesta quarta-feira (4). Oficialmente, os executivos aprovaram um "encerramento antecipado de contrato" e, com a vacância, o conselho nomeou como presidente interino o atual diretor executivo de Desenvolvimento da Produção, João Henrique Rittershaussen. As informações são do G1.

Como Andrade, que havia sido indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL), renunciou também ao posto no Conselho de Administração, isso abriu caminho para a empresa analisar a indicação do senador Jean Paul Prates (PT-RN), que, de acordo com apuração, deve ser aprovada.

Após a derrota eleitoral de Bolsonaro, Andrade foi convidado, ainda em dezembro, pelo governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, para integrar a gestão estadual. Ele será secretário de Gestão e Governo Digital. O convite foi divulgado pela Petrobras à época, mas o presidente se manteve no comando da estatal nas semanas seguintes.

O novo presidente interino, João Henrique Rittershaussen, é graduado em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Minas; graduado em engenharia de petróleo pela Petrobras; e tem MBA em Gestão de Negócios pela Coppead (UFRJ) e Advanced Management Program pela Insead (Institut Européen d'Administration des Affaires) na França.

Além disso, atua na Petrobras há 35 anos, ocupando diversas funções gerenciais; atuou como gerente executivo, ocupando a Gerência Executiva de Sistemas de Superfície; e em de novembro de 2018 tornou-se gerente executivo de Sistemas de Superfície, Refino, Gás e Energia, área que responde pela construção dos novos ativos da companhia nas áreas de E&P e RGN.