Senador Jean Paul Prates é indicado para presidir a Petrobras

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta sexta-feira (30), que deve indicar o senador Jean Paul Prates (PT-RN) para presidir a Petrobras. Lula já sinalizava que colocaria Prates no comando da empresa estatal. Após a indicação de Lula, o nome precisará ser aprovado pelo conselho de administração da empresa.

VEJA MAIS

"Gostaria de anunciar a indicação do Jean Paul Prates para a presidência da Petrobrás. Advogado, economista e um especialista no setor de energia, para conduzir a empresa para um grande futuro", informou Lula por meio de uma rede social.

Durante a transição, Prates foi o coordenador de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e era o responsável por dar declarações sobre o futuro da Petrobras.

Nesta sexta, em entrevista após reunião com Lula em Brasília (DF), Prates defendeu mudanças na política adotada pela Petrobras para a definição dos preços dos combustíveis.

Um dos temas mais debatidos na campanha eleitoral, a política de preços da Petrobras hoje leva em consideração o preço internacional do petróleo. Por causa disso, os preços dos combustíveis no Brasil dispararam neste ano devido ao aumento na cotação internacional do petróleo provocada pela guerra entre Rússia e Ucrânia.

"Nós vamos consolidar melhor essa situação da política de combustíveis. Eu sempre tenho dito que política de combustíveis é um assunto de governo. Não quer dizer que ele seja intervencionista, mais ou menos. É um assunto de governo, ponto", disse Prates.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)