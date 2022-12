Lula diz que preços do combustível vão cair quando nova diretoria da Petrobras assumir

O presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que para baixar o preço do combustível não é preciso “mexer no ICMS”. A fala se deu nesta quinta, 29, quando disse que quando a nova diretoria da Petrobras assumir, os valores vão cair, sem detalhar como. As informações são da Agência Estado.

"Eu dizia que, para reduzir o preço de gasolina, do petróleo, do óleo e do gás, a gente não precisava mexer com o ICMS, poderia mexer com outras coisas. Bastava que a mesma mão que assinou o aumento assinasse a diminuição do aumento", afirmou Lula, contrário à política de paridade de preços internacionais adotada hoje pela Petrobras.

"Isso queda do preço dos combustíveis vai acontecer a partir do momento que a gente montar também a diretoria da Petrobras. Ainda leva um tempo, porque tem toda uma legislação que rege as estatais e vamos então fazer", acrescentou o presidente eleito, que deve indicar o senador Jean Paul Prates (PT-RN) para comandar a estatal.