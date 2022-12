Volta de imposto deve elevar preço da gasolina em R$ 0,69 nos postos, aponta levantamento do CBIE

A volta de tributos federais sobre combustíveis deve aumentar o preço da gasolina para os consumidores. De acordo com levantamento do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), o preço da gasolina pode subir até R$ 0,69 por litro. Já para o etanol a organização estima um aumento de 0,26 por litro e para o diesel de até R$ 0,33 por litro. As informações são do G1

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na última terça (27) que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, não concordou em prorrogar a medida que isenta o pagamento de PIS e Cofins sobre combustíveis, dois tributos federais, pois entende que o novo governo deve ter mais tempo para avaliar os impactos da medida.

A isenção foi estabelecida pelo governo de Jair Bolsonaro no início do ano para baixar os preços e tem validade até o fim deste mês. Com isso, haverá uma reoneração dos combustíveis, pelo menos até o governo eleito tomar alguma medida para frear os preços.

VEJA MAIS

Reoneração

Para o consumidor, a reoneração aumenta o preço nas bombas e, por consequência, a inflação, já que o valor dos combustíveis impacta em uma série de produtos e serviços. Já para as contas públicas, a reoneração devolverá em torno de R$ 50 bilhões por ano aos cofres públicos.

Esse valor ajudará no cenário de dificuldade fiscal esperado para o país no próximo ano. Com a aprovação da PEC da Transição, que permite o pagamento de R$ 600 do Bolsa Família, a previsão de déficit para a União no ano que vem passou de R$ 63,7 bilhões para R$ 231,5 bilhões.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).