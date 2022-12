Preço da gasolina cai 0,13% nas bombas de abastecimento, aponta Ticket Log

As bombas de abastecimento do país registraram uma queda de 0,13% no preço do litro da gasolina, após a redução de 6,10% no valor do combustível no repasse às refinarias, desde o dia 7 de dezembro, conforme aponta o último levantamento divulgado pela Ticket Log.

"Quando analisamos o fechamento da primeira quinzena de dezembro do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), em que o combustível fechou a R$ 5,32, percebemos que, no consolidado do período, a redução foi ainda menor, de 0,09%, se comparado com novembro", destaca Douglas Pina, diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

O preço da gasolina recuou de 0.65% para 0,64% nas regiões do Nordeste e Centro-Oeste, que fecharam a R$ 5,33 e R$ 5,28, respectivamente. Já o Sudeste apresentou a média mais baixa no país, mesmo com aumento de 0,21%, sendo comercializado a R$ 5,14. O litro mais caro foi encontrado no Norte, a R$ 5,52 e com o aumento de 0,73%.

Etanol

Já o etanol, permaneceu em alta nos quinze primeiros dias de dezembro, com o preço médio do litro a R$ 4,33, valor 0,81% mais caro, quando comparado a novembro. O combustível ficou mais caro em quase todos os Estados brasileiros, com exceção da Bahia, o Maranhão, Sergipe e o Acre, que apresentaram recuo.

No Centro-Oeste, o combustível ficou 1,29% mais caro e fechou o período a R$ 3,99. No entanto, Roraima continua liderando no topo do ranking da média mais cara para o etanol, a R$ 5,34.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)