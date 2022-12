Haddad anuncia Tarciana Medeiros para chefiar BB e Rita Serrano na Caixa

Nesta sexta-feira (30), o futuro ministro da Fazenda do governo Lula, Fernando Haddad, anunciou Rita Serrano como a nova presidente da Caixa Econômica Federal e Tarciana Medeiros para a presidência do Banco do Brasil. O comunicado foi feito por Haddad após reunião em Brasília. Lula já tinha afirmado nesta quinta-feira (29) que a presidência dos dois bancos públicos seriam ocupadas por mulheres em seu terceiro mandato. As informações são do portal G1 Brasília.

Tarciana Medeiros está no Banco do Brasil desde 2000 e é gerente executiva desde 2019. Ela será a primeira mulher a presidir o banco público desde que a instituição foi fundada. Já Maria Rita Serrano é funcionária da Caixa desde 1989, onde exerceu diversas funções. Ela presidiu o sindicato dos Bancários do ABC Paulista entre 2006 e 2012. Desde 2014 é conselheira eleita pelos empregados no Conselho de Administração da Caixa e, no recente período, passou a coordenar o comitê nacional em defesa das empresas públicas.

Pelas redes sociais, o presidente eleito deu boas vindas às novas presidentes das instituições.

"Elas conversaram muito com o presidente, conversaram muito comigo, estão absolutamente alinhadas com o plano do governo do presidente Lula, sabem dos desafios que estão colocados em relação ao sistema de crédito aqui no Brasil. É uma agenda muito desafiadora", disse Haddad a jornalistas.

"Obviamente, como são bancos ligados ao Ministério da Fazenda, vamos estar trabalhando conjuntamente. A equipe da Fazenda está 100% à disposição das equipes que vão ser formadas pelas duas presidentas para que a gente coloque o mais rapidamente possível à disposição da população aquilo que foi compromisso de campanha, sobretudo no que diz respeito ao crédito", acrescentou o futuro ministro da Fazenda.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).