Mulheres vão presidir Caixa Econômica e Banco do Brasil, afirma Lula

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concluiu, nesta quinta-feira (29), o anúncio dos ministros que irão compor o futuro governo. Na ocasião, mais cinco mulheres foram confirmadas no primeiro escalão: Ana Moser (Esportes), Marina Silva (Meio Ambiente), Simone Tebet (Planejamento), Daniela Souza Carneiro (Turismo) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas). Sem adiantar os nomes, Lula afirmou que Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal terão mulheres na presidência.

