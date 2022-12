Prefeito de Belterra anuncia renúncia do cargo

O prefeito de Belterra, Josiclelio Castro Macedo (União Brasil), conhecido como Dr. Macedo, anunciou que vai renunciar ao mandato até o final deste ano. Em vídeo que circula nas redes sociais e republicado em seu próprio perfil, o chefe do Executivo municipal antecipou a decisão em reunião com representantes da Floresta Nacional (Flona) Tapajós, unidade de conservação localizada no oeste paraense.

LEIA MAIS:

Com a renúncia, o vice-prefeito Ulisses José Medeiros Alves (PSC) deve assumir o cargo pelos próximos dois anos e inclusive se candidatar à reeleição, como anunciado por Josiclelio. “A gente está abrindo mão de dois anos em função de um projeto de 12 (anos). Tenham certeza que esse governo está na metade. Se Deus quiser, Ulisses assumindo vai ter possibilidade de vir para uma reeleição para mais um mandato de quatro anos, então o projeto se concretizaria em 12 anos”, disse o prefeito sem detalhar os motivos que o levaram à renúncia.

Ainda durante o discurso, Josiclelio lembrou dos investimentos da prefeitura para atender as populações que vivem na Flona Tapajós nas áreas de saúde, educação e infraestrutura de estradas. “Eu quero aqui deixar a prefeitura à disposição da nova diretoria da Federação (da Flona Tapajós) para a gente continuar com a parceria para beneficiar a vida de todos vocês que moram nessas comunidades tradicionais, que a gente tem que preservar e tem que valorizar”, frisou.

Dr. Macedo está no segundo mandato como prefeito. Em 2016, ele foi eleito 7.719 votos e, em 2020, foi reeleito com 4.758 votos. Nos dois pleitos, ele concorreu pelo Democratas, que deu origem ao União Brasil após fusão com o PSL. A reportagem do Grupo Liberal solicitou esclarecimentos para a Prefeitura Municipal de Belterra, mas ainda não obteve resposta.