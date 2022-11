Turista diz que barracas de praia são de ‘índio’ e critica comida: ‘Não estou sendo xenofóbica'

Uma turista, identificada como Nikoly Tinani, de São Paulo, causou polêmica ao visitar a Praia do Pindobal, em Belterra, oeste do Pará, nas proximidades de Alter do Chão, distrito de Santarém, e dizer que as barracas do local pertenciam a "índios" e que, nos arredores, "o resto é tudo matagal". Ela, que se diz empresária no Instagram, também criticou a comida de um restaurante de Alter do Chão e os insumos utilizados na composição dos lanches, como abacaxi e banana.

VEJA MAIS

"Galera, olha aqui, que 'daora'. Não, aqui eu gostei, viu? Desse lugar... Vazio, só as barracas dos 'índio' tudo aqui para a gente. Não tem ninguém. Bem chique mesmo, privativa", disse a empresária enquanto filmava a praia, com localização marcada no município de Santarém, quando a Praia de Pindobal está localizada em Belterra. "Eu filmei isso aqui porque o resto é tudo matagal, viu? Então é aqui que eu 'tô' me sentindo", completou.

No storie em que mostra o cardápio de um estabelecimento local, ela afirma que as opções podem "dar caganeir*". Percebendo o tom da própria conversa, ela se antecipa a possíveis acusações de xenofobia. "Gente, olhem as comidas daqui para ver se não dá uma caganeir*. Falar baixo para as pessoas não acharem que eu 'tô' sendo xenofóbica. Presta atentão, pão, hamburguer, requeijao, abacaxi, banana, maça e queijo. Isso aqui a gente já come e vai direto pro banheiro", continuou.

Assista:

Os comentários da mulher não repercutiram bem entre os moradores da região. A polêmica chegou ao restaurante proprietário do cardápio mostrado nas redes sociais da turista. Nos comentários de uma publicação, o estabelecimento reafirmou a qualidade do serviço oferecido. "A moça quis se aparecer e acho que não deu muito certo, né?", escreveu a página do restaurante.