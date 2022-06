Dia Mundial do Meio Ambiente foi marcado por limpeza de rio em Barcarena

No domingo (5) foi o Dia Mundial do Meio Ambiente e em alusão à data, que visa chamar atenção para questões ambientais e importância da preservação dos recursos naturais, foi realizada a limpeza do Rio Murucupi, em Vila dos Cabanos, Barcarena. A ação reuniu cerca de 25 pessoas em 15 caiaques e uma lancha.

A limpeza teve iniciativa da Associação Eco-esportiva de Vela e Canoagem. Além dos benefícios à conscientização sobre a conservação ambiental, a intervenção também alertou sobre a importância da destinação correta do lixo produzido próximo aos rios.

Ação foi uma realização da Associação Eco-esportiva de Vela e Canoagem de Barcarena (Barcarena 360)

Para Ilmo Ribeiro, 48 anos, um dos organizadores do evento, o principal objetivo foi falar da necessidade de conservação da natureza. “É fundamental que todos tenham consciência de que é um dever nosso conservar os nossos rios para que a vida nas nossas florestas possa continuar existindo e para nós possamos continuar usufruindo de toda essa natureza que nos cerca aqui em Barcarena”, declarou.

O biólogo Rafael Menezes participou da ação e, para ele, são iniciativas como essa que fazem a diferença. “Pequenas ações como essa engajam e deixam marcas de conservação e educação ambiental. Prospecções apontam uma recuperação a médio prazo do Rio Murucupi, mas pequenas atitudes, mesmo que de baixo impacto local, promovem melhor uso e o cuidado de recursos desse habitat”, avaliou o especialista.

Para iniciar o dia de limpeza, o grupo de canoístas saiu do restaurante Reserva do Arrozal e seguiu para o rio Murucupi, percorrendo cerca de 14 quilômetros ao todo no trajeto. O passeio teve início na manhã de domingo (5), no bairro da Fazendinha em Barcarena, e retornou para o ponto de partida para o almoço.

Entre os objetos recolhidos pelos remadores estão fraldas, pedaços de isopor, garrafas pet, restos de roupa, sapatos, baldes e até uma porta de geladeira, além de outros resíduos sólidos. Todo lixo recolhido foi repassado para a Prefeitura de Barcarena, responsável por levar os objetos ao aterro sanitário da cidade.

A ação teve apoio do restaurante Reserva do Arrozal, Hotel Equinócios, ArtMan e Barcarena360. A associação que retornou suas atividades em 2020, informou que vêm realizando inúmeras iniciativas e competições visando fomentar a prática de esportes aquáticos em Barcarena.