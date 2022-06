Dia do Meio Ambiente: veja como manter um consumo sustentável e consciente

O Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado hoje (05/06), foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) na década de 70 para conscientizar e mobilizar a população global em prol da preservação do meio ambiente, que, segundo a ciência, é essencial para a sobrevivência da humanidade nas próximas décadas. Veja como consumir de forma consciente e sustentável no seu dia a dia:

Prefira produtos orgânicos e da agricultura familiar

Os hortifrútis orgânicos e os produzidos por agricultura familiar vêm de plantações que utilizam técnicas de pouco impacto ambiental. Em adição aos benefícios ambientais, estas categorias de produtos são melhores para a saúde do consumidor, uma vez que suas plantações praticamente não usam agrotóxicos e organismos transgênicos, se comparadas às produções convencionais.

Compre de produtores locais e regionais

Além de incentivar a economia regional, esta prática diminui a demanda por transporte de mercadorias e o uso de embalagens, o que reduz a emissão de gases produtores de efeito estufa e a quantidade de lixo lançada na natureza.

Consuma somente o necessário

Cada produto humano, independentemente de sua procedência ou natureza, tem um impacto ambiental. Então, o simples ato de eliminar o consumo desnecessário já reduz o impacto negativo que o indivíduo pode gerar ao meio ambiente.

Não compre de empresas com pouca responsabilidade ambiental

Ao boicotar empresas com pouca responsabilidade ambiental, o consumidor incentiva as práticas sustentáveis no mercado e contribui ativamente para a preservação da natureza. Assim, a pesquisa acerca do histórico e do processo produtivo das empresas é fundamental.

Evite produtos descartáveis e de materiais com decomposição lenta

O plástico leva, em média, 450 anos para se decompor. Já o isopor precisa de 400 anos para sumir completamente do meio ambiente. As latas de alumínio levam entre 200 e 500 anos para se degradarem. Boa parte destes tipos de lixo é lançada no meio ambiente de forma irresponsável e, enquanto não é destruída, reciclada ou decomposta, afeta negativamente o equilíbrio ambiental de onde está.

Dê preferência a transportes que não emitem gases danosos ao meio ambiente

Ao evitar transportes emissores de gases danosos ao meio ambiente, como carros movidos a gasolina e caminhões a diesel, o consumidor diminui drasticamente sua contribuição ao efeito estufa e às mudanças climáticas. Por isto, sempre que possível, dê preferência a caminhadas, bicicletas e outras formas de transporte.

Separe e recicle seu lixo

Aterros sanitários e outras áreas de despejo de resíduos, inclusive de resíduos líquidos, impactam negativamente a geografia, a flora e a fauna ao seu redor. Além disto, estas áreas contribuem às mudanças climáticas por conta dos gases emitidos em queimadas e na própria decomposição dos resíduos. Portanto, a reciclagem do lixo é extremamente importante.

Reutilize produtos e objetos que seriam descartados

Reutilizar e transformar objetos que seriam descartados auxilia na causa ambiental de diversas formas, como na redução da quantidade de lixo, da produção industrial e da quantidade de matéria prima extraída da natureza. Transformar garrafas pet em vasos, móveis velhos em arte e óleo de cozinha em sabão são alguns exemplos desta prática.