Especialista fala sobre a importância do uso de repelentes no combate à dengue

Com o Pará fora da rota das vacinas contra a dengue neste momento, usar repelente é uma das melhores estratégias para evitar a picada do mosquito e se contaminar com a doença. Especialistas alertam que mesmo quem se vacinar contra a doença, deve manter o uso regular do produto.

Em Belém, a médica dermatologista Débora Bacellar, explica que o repelente é totalmente eficaz, porém deve ser utilizado em crianças e adultos, respeitando as faixas etárias e a frequência de reaplicações. Segundo ela, a utilização do produto, evita a propagação de doenças que tem como vetor (transmissor) os mosquitos, como: Dengue, Zika, Chikungunya e febre amarela.

Porém, para muitas pessoas ainda existe a dúvida se há algum repelente mais específico e indicado no combate à dengue. De acordo com a dermatologista, existem vários disponíveis no mercado e princípios ativos devem ser levados em consideração na hora da compra. “Os ativos mais comuns são, DEET, Icaridina, IR3535 e Citronela. Em geral, os repelentes a base de Icaridina costumam ter efeito mais prolongado de proteção contra mosquitos”, explica.

Faixa etária e mulheres grávidas

Bacellar explica que, pela Angência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) crianças a partir de 2 meses já podem iniciar o uso do repelente (existem específicos para essa faixa etária). Porém a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, é priorizar o uso em crianças a partir de 6 meses de vida.

Ainda segundo ela, para crianças de 6 meses onde o uso de repelentes ainda não está indicado, o correto seria os pais utilizarem roupas mais longas, mosqueteiros, repelentes de tomada e também, podem ser aplicados sobre as roupas repelentes em formas de Adesivos, que são a base de citronela (repelente natural) e não conferem riscos, já que não entram em contato direto com a pele da criança.

Mulheres grávidas e puérperas também estão estão liberadas para o uso do produto, pois ele não confere risco na gravidez e nem na lactação.

Entenda como usar repelente de forma correta

O repelente deve ser aplicado nas áreas expostas e não cobertas pela roupa. É essencial evitar a face, principalmente regiões próximas dos olhos e da boca. Para quem utiliza outros produtos na pele, como hidratantes e protetor solar, a dermatologista recomenda que, com a pele limpa, se deve aplicar primeiramente o hidratante e depois o protetor solar. Após a secagem de ambos, aplicar o repelente por último.

Um alerta importante, é que mesmo pessoas vacinadas contra dengue, devem fazer a utilização do repelente. “Os repelentes conferem proteção contra várias espécies de mosquitos, não apenas para os transmissores da dengue, evitando também outras doenças como zika e chikungunya por exemplo”, finaliza a médica.

Segundo a Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) , 409 casos de dengue foram confirmados somente nas cinco primeiras semanas de 2024. Não houve registros de óbitos. O número de positivados é 36% menor que o registrado no mesmo período de 2023, onde houveram 644 ocorrências. Os municípios com mais casos confirmados foram Monte Alegre (162), Belém (49) e Parauapebas (36).