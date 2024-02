Três mortes com suspeita de dengue são investigadas no Amazonas, segundo Ministério da Saúde

No estado do Amazonas, três mortes com suspeita de dengue são investigadas, conforme dados do Ministério da Saúde. O número subiu devido uma morte em Manaus, capital do estado, nesta terça-feira (6). Duas mortes no interior do Amazonas, em Lábrea e Coari, já estavam sob análise.

A suspeita é a de que as mortes tenham acontecido devido à dengue, considerando os sintomas. O resultado dos exames é aguardado. Até o momento, o Amazonas teve 4.391 notificações de casos da doença, sendo que 1.136 foram confirmados e 3.255 estão sendo investigados, de acordo com o Ministério da Saúde.

De 1 a 25 de janeiro, houve o registro de 3.934 casos de dengue no estado, conforme boletim epidemiológico. O número representa aumento de 38% quando comparado a janeiro de 2023.

A cidade de Manaus, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), está em alerta devido ao aumento dos registros da doença.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)