Com Pará fora da lista, vacina contra a dengue começa a ser distribuída na próxima semana

A vacina contra a dengue começa a ser distribuída para os 521 municípios selecionados pelo Governo Federal na próxima semana. O comunicado foi feito pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (1). A seleção, que não teve o Pará incluído, segue três critérios, conforme a pasta: são formadas por municípios de grande porte, ou seja, mais de 100 mil habitantes, com alta transmissão de dengue registrada em 2023 e 2024, e com maior predominância do sorotipo DENV-2.

O órgão esperava a tradução da bula do imunizante Qdenga para o português, de acordo com a exigência da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ao fabricante, o laboratório japonês Takeda.A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou na quarta-feira (31) que a questão seria resolvida por meio do envio do arquivo em formato digital.

Devido à quantidade limitada de doses do laboratório, a vacinação contra a dengue priorizará crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária com maior número de hospitalizações depois dos idosos. Pessoas com mais de 60 anos não serão indicadas para receber a dose pela ausência de estudos clínicos.

O Ministério prevê imunizar cerca de 3,2 milhões de pessoas ao longo de 2024. “São quase 40 anos enfrentando epidemias de dengue”, disse Nísia. A ministra destacou que as mudanças climáticas e altas temperaturas agravaram a explosão de casos neste ano. “É o momento de estarmos juntos, o Brasil unido contra a dengue”, afirmou.

Estados onde haverá vacinação

As unidades da Federação escolhidas são: Acre, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Serão vacinadas as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, faixa etária que concentra maior número de hospitalizações por dengue – 16,4 mil de janeiro de 2019 a novembro de 2023, depois das pessoas idosas, grupo para o qual a vacina não foi autorizada pela Anvisa. Esse é um recorte que reúne o maior número de regiões de saúde. O esquema vacinal será composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

Confira a lista dos 521 municípios onde a vacinação prioritária começa em fevereiro

De acordo com o Ministério, a definição de um público-alvo e regiões prioritárias para a imunização foi necessária em razão da capacidade limitada de fornecimento de doses pelo laboratório fabricante da vacina. A primeira remessa com cerca de 757 mil doses chegou ao Brasil no último sábado (20). O lote faz parte de um total de 1,32 milhão de doses fornecidas pela farmacêutica. Outra remessa, com mais de 568 mil doses, está com entrega prevista para fevereiro.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo Atualidade)