Ministério da Saúde aguarda tradução da bula para iniciar vacinação contra a Dengue

O Ministério da Saúde aguarda a tradução da bula da vacina contra a dengue para iniciar o processo de imunização pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A informação foi dada pela titular da pasta, ministra Nilsa Trindade, nesta terça-feira (30), quando representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) se reuniram para apresentar ações de prevenção e controle da doença no país.

Segundo Nilsa, o Ministério ainda não iniciou a distribuição da vacina porque há uma exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que tem de ser cumprida pelo laboratório produtor, de que a bula esteja em português. Ela informou ainda que o laboratório está “finalizando esse processo”.

A pasta da Saúde afirma que o imunizante será disponibilizado em fevereiro, mas ainda não há uma data exata.

Em janeiro, 120.874 prováveis casos da doença foram notificados pelo Ministério da Saúde, o que representa 44.758 infecções a mais em relação ao mesmo período de 2023.