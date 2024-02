Dengue: vacina do Butantan tem eficácia comprovada e deve ser enviada à Anvisa neste ano

O Instituto Butantan deve enviar para aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), neste ano, os dados que comprovam a eficácia da vacina contra a dengue. Há mais de 10 anos, o instituto trabalha no desenvolvimento do imunizante com parceria internacional.

A importância da vacina contra a dengue cresce mediante o novo surto da doença no Brasil. O imunizante desenvolvido pelo Butantan pode expandir o atendimento à população, visto que as doses da vacina produzida pelo laboratório japonês são poucas.

Esper Kallás, diretor do instituto e primeiro autor do estudo de confirmação da qualidade da vacina, falou que o Butantan está perto da conclusão dos cinco anos de acompanhamento dos voluntários. Com a consolidação dos dados, poderá ser determinada a longevidade da proteção do imunizante.

“Se tudo correr bem, devemos conseguir a aprovação definitiva em 2025. Já temos infraestrutura para produzir o imunizante no Butantan, embora ela ainda possa ser aprimorada, afinal, são quatro vacinas em uma”, afirmou à Agência Fapesp.

O relatório deve ser apresentado à Anvisa no segundo semestre de 2024 para a conquista do registro da vacina, segundo Kallás.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), estipulou setembro deste ano como prazo de conclusão de desenvolvimento do imunizante: “A gente está tentando antecipar esse cronograma. Vamos apresentar à Anvisa de maneira que no ano que vem a gente possa fabricar e fornecer.”

A vacina contra a dengue desenvolvida pelo Butantan tem eficácia de 79,6%, valor próximo à Qdenga, de 80,2%, conforme o artigo da New England. O diferencial do imunizante é a dose, que será única - o que significa aumento na adesão.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do editor de conteúdo de Oliberal.com, Bruno Magno)