Caso importado de sarampo é confirmado no Rio Grande do Sul

O Centro de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul emitiu um alerta após a confirmação de um caso importado de sarampo no estado. O paciente é um menino de 3 anos, proveniente do Paquistão, que chegou ao município de Rio Grande (RS) em 27 de dezembro. O país de origem do paciente tem circulação endêmica da doença. A criança não estava vacinada.

A família do menino chegou ao Brasil em 26 de dezembro, passando pelos aeroportos internacionais de São Paulo e Porto Alegre, finalizando o trajeto via transporte rodoviário até Rio Grande. Segundo o centro de vigilância, a criança não estava no período de transmissibilidade do sarampo durante a viagem.

Em 2 de janeiro, a família buscou atendimento em uma unidade de pronto-atendimento (UPA) devido a dor abdominal e febre. O menino foi transferido para o hospital universitário, onde ficou isolado. Inicialmente, a suspeita era de malária, mas em 4 de janeiro, o paciente apresentou exantema e manchas na pele.

O centro de vigilância informou que exames para diversas doenças, como dengue, malária, leptospirose e vírus respiratórios, deram resultados negativos. No entanto, os testes de sorologia (IgM) para sarampo e Rt-PCR (biologia molecular) foram reagentes, confirmando o diagnóstico. O resultado final foi divulgado esta semana.

Autoridades reforçam a recomendação da vacina tríplice viral

Diante da confirmação, a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul reforçou a recomendação da vacina tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba), oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças a partir de 1 ano e até os 59 anos, conforme o calendário nacional de vacinação.

O esquema vacinal completo do sarampo consiste em duas doses até os 29 anos ou uma dose para adultos de 30 a 59 anos. Em crianças, a vacinação deve ocorrer aos 12 e aos 15 meses. Profissionais de saúde devem receber duas doses, independentemente da idade. Em situações de bloqueio vacinal, a vacinação seletiva é recomendada para todos com idade acima de 6 meses.

A secretaria informou que o último registro de sarampo no Rio Grande do Sul foi em abril de 2020, com 37 casos. O estado possui cobertura vacinal de 92%, abaixo da recomendação do Ministério da Saúde, que é de 95%.

A pasta também alertou para casos recentes em outros países e destacou que no Brasil, os últimos casos confirmados ocorreram em 2022, no Rio de Janeiro, Pará, Amapá e São Paulo.