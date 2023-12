Brasil deve recuperar em breve certificado de eliminação do sarampo

O Brasil deve recuperar, nos próximos meses, seu certificado de eliminação do sarampo. A afirmação pelo diretor da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Jarbas Barbosa, durante seminário sobre vacinação na Academia Nacional de Medicina, no Rio de Janeiro, neste sábado (09). “O Brasil já se encontra há um ano sem nenhum caso novo diagnosticado, o que nos permite também ter uma esperança muito grande de que, nos próximos meses. a comissão de verificação possa certificar novamente o país”, disse Barbosa.

O Brasil perdeu o cerificado em 2019, devido a um surto da doença, o documento tinha sido adquirido em 2016 Organização Mundial da Saúde (OMS), após a eliminação do sarampo. As Américas foram o primeiro continente a receber um certificado regional de eliminação da doença, mas surtos tanto no Brasil quanto na Venezuela, que também perdeu o documento em 2019, fizeram com que a certificação regional fosse suspensa em 2018, segundo Barbosa.

Uma comissão da Opas verificou recentemente que a Venezuela interrompeu a transmissão da doença, faltando apenas o Brasil para que o continente possa novamente ser considerada região livre do sarampo.