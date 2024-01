Casos de dengue mais que triplicam em um ano no Brasil; 15 mortes foram confirmadas em 2024

Dados do Ministério da Saúde divulgados nesta terça-feira (30) mostram que o número de casos de dengue mais que triplicou no período de um ano - foram 65.366 registros nas quatro primeiras semanas de janeiro de 2023 e agora, no primeiro mês de 2024, já chegam a 217 mil casos.

Neste ano, 15 mortes pela doença foram confirmadas e outros 149 óbitos seguem em investigação, enquanto em todo o ano de 2023, foram registradas 41 mortes por dengue no Brasil.

Para o Ministério da Saúde, fatores como a combinação entre calor excessivo e chuvas intensas (possíveis efeitos do El Niño) e o ressurgimento recente dos sorotipos 3 e 4 do vírus da dengue no Brasil influenciaram nesse aumento da doença, considerada pela pasta como a arbovirose urbana mais prevalente nas Américas. Ela é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti.

A incorporação da vacina da dengue Qdenga ao Sistema Único de Saúde (SUS) foi anunciada em dezembro do ano passado pelo Ministério da Saúde. Cerca de 500 municípios em 16 estados estão na lista de cidades que vão receber o imunizante.

Com já poucas doses disponíveis, o governo definiu um público-alvo para ser vacinado: adolescentes de 10 a 14 anos, que representam o público com maior número de internações pela doença.