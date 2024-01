Combate à dengue: bairro da Marambaia sedia ações de mutirão da Sesma, nesta sexta (26)

A partir das 8h desta sexta-feira (26), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) promoverá um mutirão de combate à dengue. As ações começarão a partir do ponto de encontro em frente ao Centro Educacional Heureca, na avenida Pedro Álvares Cabral. A ação terá a participação de 60 Agentes de Combate a Endemias (ACEs), com a finalidade de visitar 1.470 imóveis em 14 quarteirões.

O mutirão é motivado pelo fato de que a estação da chuvas, neste primeiro semestre em Belém (PA), requer cuidados redobrados por parte do Poder Público e da população como um todo com relação às arboviroses, ou seja, doenças transmitidas por mosquitos, como o Aedes aegypti, transmissor da dengue.

No bairro da Marambaia, no Distrito do Entroncamento, a Sesma realizará a terceira edição do Mutirão de Combate à Dengue. Esse bairro apresentou alto Índice de Densidade de Ovos (IDO) do mosquito Aedes aegypti, conhecido popularmente como "mosquito da dengue", responsável também pelo contágio de doenças como febre amarela, chikungunya e zika. Esse inseto apresenta desenvolvimento rápido, demorando cerca de dez dias para atingir a fase adulta após a eclosão do ovo.

Mutirões

Em Belém, a campanha 2024 do Mutirão de Combate à Dengue começou no dia 11 deste mês de janeiro, no bairro do Jurunas, com 629 imóveis visitados e oito casos notificados. Já na última sexta-feira (19), foi a vez dos moradores do bairro do Barreiro receberem em suas casas os agentes de combate às endemias. Na ocasião, foram visitadas 699 casas, com a notificação de quatro casos.

O Mutirão de Combate à Dengue prosseguirá em Belém ao logo deste período de chuvas intensas. São priorizados bairros com maior quantidade de casos e notificações. A Sesma reforça que o procedimento básico que previne a dengue é evitar água parada; tampar bem a caixa d’água e cisternas; estar sempre verificando para que não fique água acumulada nos baldes e quintais; acondicionar corretamente o lixo em saco plástico; estar atento às coletas de lixo domiciliar e receber para visita em sua residência o agente (ACE), que estará identificado com crachá da Secretaria Municipal de Saúde.

Denúncias

Para garantir que a população possa fazer denúncias de casos suspeitos dessas doenças e de locais que possam ser criadouros para o mosquito Aedes aegypti, como casas e terrenos abandonados, assim como solicitar a visita de um Agente de Combate a Endemia (ACE), a Prefeitura de Belém disponibiliza o Disque Endemias (3251-4218).

"Estamos fazendo o nosso trabalho de prevenção nas visitas diárias, onde o agente orienta o morador de como se prevenir quanto à proliferação dos vetores, evitar deixar depósitos que possam acumular água, verificar caixas de passagem, ralos e fazer a limpeza no quintal, desobstruir as valas,calhas...", destaca Mara Costa, coordenadora do Programa Municipal de Combate à Dengue da Sesma.

Quando há casos suspeitos, como ressalta Mara Costa, é intensificado o trabalho em torno do quarteirão onde há o caso suspeito, em que os agentes, além da orientação, tratam com larvicida os depósitos que não podem ser eliminados. "Sempre orientamos os moradores, caso estejam com sintomas compatíveis com as arboviroses, que devem procurar atendimento médico", completa a coordenadora da Sesma.