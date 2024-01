Distrito Federal declara situação de emergência devido à explosão de casos de dengue

O Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou oficialmente, através de um decreto publicado em edição extra do Diário Oficial do DF nesta quinta-feira (25), a declaração de situação de emergência na saúde pública devido ao acentuado aumento de casos de dengue.

O documento menciona não apenas o crescimento dos casos de dengue, mas também o "risco de epidemia por doenças transmitidas pelo [mosquito] Aedes aegypti", abrangendo enfermidades como zika e Chikungunya, além da febre amarela.

O decreto concede ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, a autoridade para adotar medidas administrativas que visem conter a propagação da doença. Isso inclui a aquisição de insumos e materiais, bem como a contratação de serviços necessários para enfrentar a situação emergencial. A vigência do decreto será mantida enquanto a situação sanitária causada por arboviroses no Distrito Federal não for estabilizada.

Casos de dengue no DF apresentaram aumento de 646%

Em relação aos números, os casos de dengue no DF, registrados nas três primeiras semanas de 2024, apresentaram um aumento de 646% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Com 17.150 ocorrências suspeitas, das quais 16.628 são consideradas casos prováveis pela Secretaria de Saúde, contrastando com os 2.154 casos prováveis de 2023.

A região administrativa da Ceilândia lidera em incidência de dengue, com 3.963 casos, seguida por Sol Nascente/Pôr do Sol (1.110), Brazlândia (1.045) e Samambaia (997). Já foram confirmados três óbitos pela doença em 2024.

Mulheres apresentam maior incidência

Quanto ao perfil dos casos prováveis, as mulheres apresentam maior incidência, com 527,7 ocorrências por 100 mil habitantes. A faixa etária de 70 a 79 anos lidera as estatísticas, com 605,1 ocorrências por 100 mil habitantes, seguida pelas faixas de 20 a 29 anos e 80 anos ou mais, com 589,3 e 575,4 ocorrências por 100 mil habitantes, respectivamente.

Em relação à vacinação, o Ministério da Saúde informou que 521 municípios brasileiros, incluindo o Distrito Federal, foram escolhidos para iniciar a vacinação contra a dengue pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a partir de fevereiro. Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos serão priorizados, abrangendo regiões endêmicas que atendem a critérios específicos, como alta transmissão de dengue e predominância do sorotipo DENV-2.