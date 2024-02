Laboratório afirma que vacina contra dengue será limitada na rede privada

O laboratório japonês Takeda, informou na última segunda-feira (5), que o fornecimento da sua vacina Qdenga contra a dengue sofrerá limitações na rede privada. O imunizante será aplicado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e já está sendo comercializado nas farmácias do Brasil.

A empresa informou que a prioridade é atender quem já tomou a primeira dose. Veja a nota:

“O fornecimento da vacina contra a dengue, Qdenga, no mercado privado brasileiro, será limitado para suprir e priorizar o quantitativo necessário para que as pessoas que tomaram a primeira dose do imunizante na rede privada completem seu esquema vacinal, de acordo com a posologia de duas doses subcutâneas".

Ainda segundo a empresa, ela não fará contratos descentralizados para atender estados e municípios. O objetivo é atender a demanda do Ministério da Saúde, conforme a estratégia vacinal definida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). A empresa deve entregar 6,6 milhões de doses até o fim deste ano e há a previsão de mais 9 milhões de doses a serem disponibilizadas para o país até 2025.

No SUS, a vacina deve começar em fevereiro e vai priorizar a vacinação de crianças de 10 a 14 anos, por estarem entre o público com maior número de internações pela doença. O Ministério da Saúde definiu uma lista de cerca de 500 municípios em 16 estados para a imunização. Já na rede privada, a vacina está sendo aplicada desde o segundo semestre de 2023.

Critérios de vacinação na rede pública

Prioridade na vacinação de pessoas de 10 a 14 anos por estarem entre o público com maior número de internações pela doença;

Inclusão os municípios de grande porte, que são aqueles com mais de 100 mil habitantes e com classificação de alta transmissão de dengue do tipo 2;

Inclusão de cidades próximas a esses locais, no que o governo chama de "regiões de saúde".

Quem pode se vacinar com a Qdenga?

Podem se vacinar com a Qdenga tanto quem já teve dengue, quanto quem nunca foi infectado. Essa é a primeira vacina liberada no país para pessoas que nunca entraram em contato com o vírus da dengue.

Não pode ser imunizado com a vacina quem tem as seguintes condições:

Alergia a algum dos componentes

Sistema imunológico comprometido

Imunosuprimidos

Gestantes e lactantes