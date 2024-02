Pode tomar ivermectina contra a dengue?Ministério da Saúde desmente o uso do remédio

Nesta segunda-feira (6), em meio ao aumento de casos de dengue no Brasil, o Ministério da Saúde voltou a negar a eficácia da ivermectina no tratamento da doença. A pasta publicada reforça que não há comprovação científica que justifique o uso do medicamento contra o vírus da dengue.

"A narrativa falsa foi divulgada em alguns perfis de profissionais da saúde, inclusive com repercussão na mídia, mas sem nenhum dado ou fonte que comprove a afirmação", afirma o Ministério da Saúde em nota oficial.

A pasta destaca que a ivermectina foi alvo de estudos rigorosos durante a pandemia da Covid-19, e nenhum deles comprovou sua eficácia no combate ao vírus. "A ivermectina também não é eficaz em diminuir a carga viral da dengue. O Ministério da Saúde não reconhece qualquer protocolo que inclua o remédio para o tratamento da doença", ressalta a nota.

O Ministério da Saúde também alerta para os perigos das fakes news em cenários epidemiológicos e diz que é "extremamente perigoso". O tratamento para dengue é baseado na reposição volêmica adequada, que consiste na administração de líquidos para evitar a desidratação.

O uso de paracetamol ou dipirona é recomendado em caso de dor ou febre e não administração de ácido acetilsalicílico. Na maioria dos casos, há uma cura espontânea depois de 10 dias.

O Brasil enfrenta um aumento significativo de casos de dengue. Segundo o Ministério da Saúde, foram registrados 345.235 casos prováveis da doença em 2024, com 36 mortes confirmadas e outras 234 em investigação.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)