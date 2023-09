Ivermectina: para que serve, como tomar e quais os benefícios e riscos

A Ivermectina é um antiparasitário de amplo espectro, que age diretamente na musculatura de organismos, como em helmintos, causando paralisia. Este medicamento é absorvida no tubo digestivo do paciente, atuando com ação prolongada e potente. O indivíduo que faz tratamento com este antiparasitário começa a sentir a melhora do problema a partir de quatro horas após a ingestão.

Para que serve a Ivermectina? (Benefícios)

Estrongiloidíase intestinal (causada por Strongyloides stercoralis);

Oncocercose (causada por Onchocerca volvulus);

Filariose ou elefantíase (causada por Wuchereria bancrofti);

Ascaridíase ou lombriga (Causada por Ascaris lumbricoides);

Escabiose ou sarna (causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei);

Pediculose ou piolho (causada pelo Pediculus humanus capitis).

Como tomar Ivermectina?

A ivermectina deve ser ingerida em um comprimido a cada 30 quilos de peso. Em pacientes com peso inferior, por exemplo, uma criança que pese 15 quilos, deve ser administrada apenas a metade da pílula.

Em casos de oncocercose, este medicamento pode ter a dose por quilo aumentada, conforme orientação do médico.

O que tem na Ivermectina?

6 mg de ivermectina e excipientes: celulose microcristalina, amido, estearato de magnésio, fosfato de cálcio dibásico di-hidratado, dióxido de silício, butil-hidroxianisol e ácido cítrico monoidratado.

Qual o efeito colateral da Ivermectina?

Comuns:

Astenia;

Diarreia;

Náuseas;

Dor abdominal.

Incomuns:

Tontura;

Constipação

Tremor;

Urticária.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)