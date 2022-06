Covid-19: inchaço do rosto, impotência e urticária; veja as 30 sequelas já detectadas

O inchaço no rosto da cantora Joelma, notado por fãs durante um show em Parauapebas, sudeste do Pará, no último sábado (28), chamou atenção para os mais diferentes tipos de sequelas ou sintomas registradas no pós-covid-19. Atualmente, há mais de 50 decorrências diferentes relatadas pós-infecção pela doença, entre elas, queda de cabelo, urticária e impotência sexual. Especialistas afirmam que novas resultantes podem ser detectadas a partir das pesquisas que estão em andamento.

“Tudo ainda é muito novo para a ciência, apesar da covid-19 ser descoberta há mais de dois anos”, diz a médica infectologista Déborah Crespo.

A especialista comenta que os estudos sobre a doença continuam sendo realizados no mundo e mais descobertas podem ocorrer ao longo dos anos. “Ainda não se sabe tudo sobre a doença, por ela ser considerada relativamente recente ainda há muito a ser descoberto, inclusive sobre sequelas e sintomas. O caso da Joelma, por exemplo, precisa ser verificado com atenção”, afirmou.

A médica infectologista Déborah Crespo comenta que os estudos sobre a doença continuam sendo realizados no mundo e mais descobertas podem ocorrer ao longo dos anos (José Pantoja/Agência Pará)

Pesquisas apontam que até mesmo as pessoas que foram assintomáticas podem apresentar algum tipo de reação à infecção pela covid-19, entretanto, a probabilidade é maior àqueles que apresentaram níveis graves após serem contagiados com o SARS-CoV-2. As marcas mais predominantes são a fadiga e problemas respiratórios, seguidos por perturbações do olfato e paladar, cefaléia, dor no peito, névoa mental e perda de memória, bem como perturbações do sono.

Impotência sexual e urticárias

De acordo com o guia da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), as urticárias ou as manchas vermelhas podem ser os primeiros sintomas da covid-19, antes mesmo dos demais sintomas mais comuns como febre, tosse, cansaço, falta de olfato e paladar. Em casos de pessoas assintomáticas dos sintomas clássicos, estes podem representar as únicas manifestações da doença. Crianças podem ter lesões específicas, as mais comuns são as dedos covid e a síndrome inflamatória multissistêmica, que é bem rara.

Alterações na pele semelhantes com ressecamento e alergia podem significar infecção pela Ômicron (Reprodução)

Um estudo da Universidade de Roma, na Itália, constatou que alterações hormonais também podem explicar a disfunção erétil pós-covid-19. A pesquisa analisou 100 indivíduos (25 positivos para covid-19 e 75 negativos) e foi verificado que a prevalência de disfunção erétil foi de 28% no grupo cujos resultados foram positivos para covid-19, contra 9,33% do grupo cujos resultados foram negativos. Ainda segundo a análise, a disfunção endotelial (alteração da camada que reveste os vasos sanguíneos) tem sido considerada como o potencial gatilho para o aparecimento de formas mais graves de covid-19, bem como a ligação entre diferentes comorbidades associadas à doença.

Veja quais são os 30 sintomas pós-covid-19 já detectados

Fadiga

Dor de cabeça

Dificuldades respiratórias

Dor de garganta

Lesões pulmonares

Dor no peito

Tosse persistente

Dor muscular e articular

Ansiedade

Depressão

Insônias

Dificuldade de concentração

Névoa mental

Perda de memória

Perda de olfacto

Perda de paladar

Irritações cutâneas

Perda de apetite

Vômitos

Dor abdominal

Refluxo gastroesofágico

Diarreia

Incontinência urinária e fecal

Alterações no ciclo menstrual

Queda de cabelo

Arrepios

Suor abundante

Arritmias e palpitações cardíacas

Inflamação do miocárdio

Edema dos membros

Serviço - atendimento de reabilitação pós-covid-19

POLICLÍNICA METROPOLITANA

Programa Triagem Pós-Covid, que funciona na Policlínica Metropolitana, em Belém recebe agendamento pelo WhatsApp, por meio de marcação eletrônica que direciona ao canal de atendimento (91) 98521-5110 ou pelo o e-mail: agendamento.polimetropolitana@issaa.org.br. Importante ter em mãos: RG, CPF, comprovante de residência e cartão SUS.

UEPA

Telefones para contato a partir de 17 de agosto: (91) 98198-8745; (91) 98118-2421; (91) 98118-2422; (91) 98237-9488

Local: Ambulatório de doenças respiratórias da Ueafto/Uepa. Centro Especializado em Reabilitação (CER II) - bloco D, sala 17.

Endereço: Avenida Rômulo Maiorana, bairro do Marco, Belém