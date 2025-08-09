Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Corpo de Arlindo Cruz será velado na quadra da Escola de Samba Império Serrano neste sábado (9)

No primeiro momento, a cerimônia será para familiares e amigos mais próximos. Em seguida, o velório será aberto para que fãs possam se despedir do cantor

O Liberal
fonte

Arlindo Cruz foi homenageado pela Escola de Samba Império Serrano em 2023 (Instagram)

O corpo do cantor e compositor Arlindo Cruz, 66 anos, que morreu na última sexta-feira, 8, no Rio de Janeiro, será velado neste sábado,9, na quadra da Escola de Samba Império Serrano, a partir das 18h. No primeiro momento, a cerimônia será para familiares e amigos mais próximos. Em seguida, o velório será aberto para que fãs possam se despedir do cantor.A família pede às pessoas que comparecerem ao velório, que usem, preferencialmente, roupas claras e aproveitou o momento para agradecer todas as mensagens de carinho que tem recebido. 

Arlindo Cruz lutava pela vida há 8 anos, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico em março de 2017, ao passar mal em casa. O artista ficou quase um ano e meio internado. Desde então, ele lidava com as sequelas da doença, não se locomovia e não falava. Nos últimos meses, a sua saúde também estava passando por momentos delicados em razão de suas frequentes internações em hospitais.    

Muitos famosos prestaram homenagens ao cantor nas redes socias e relembraram sua trajetória no samba como um dos grandes nomes da música brasileira. Apesar da perda irreparável para o cenário do samba e pagode no Brasil, o artista deixou diversas músicas gravadas em sua voz e composições de autoria que vêm atravessando gerações ao longo do tempo.

O sepultamento será no domingo, às 11h, no cemitério Jardim da Saudade.    

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

arlindo cruz

samba

imperio serrano
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

PARÁ

Pará registra o menor índice de desmatamento e reforça protagonismo climático às vésperas da COP 30

A trajetória de queda no desmatamento é constante desde 2021

08.08.25 18h51

DOENÇA RARA

Tratamento especializado para AME no Pará melhora qualidade de vida de pacientes

Triagem neonatal e medicamentos disponíveis no SUS ajudam a conter o avanço da doença

07.08.25 20h00

TRÂNSITO

Dia do pedestre: faixas são essenciais para segurança de quem anda nas ruas

No Pará, somente em 2024 foram registrados 21 acidentes com pedestres que atravessaram fora da faixa

07.08.25 18h12

FORMAÇÃO

Defesa Civil abre curso de voluntários para o Círio 2025 em Belém

Formações seguem até 21 de agosto na Aldeia Cabana e devem capacitar 1.800 pessoas para atuação durante a festividade

07.08.25 14h23

MAIS LIDAS EM PARÁ

VIRALIZOU NAS REDES

Corredor de chinelo e embriagado rouba a cena em prova de rua no Pará

Sem inscrição e visivelmente embriagado, Isaque surpreende ao completar corrida de 8 km em Garrafão do Norte e viraliza nas redes.

03.08.25 12h15

OPERAÇÃO HADES

Imagens revelam itens de luxo apreendidos em apartamento de Daniel Santos; confira

Operação Hades, deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Pará, apura a prática de crimes como fraude em licitações, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e improbidade administrativa; veja foto

05.08.25 22h46

GRADUAÇÃO

Repescagem UFPA: confira a lista dos 163 convocados na 6ª chamada do PS 2025

A UFPA divulgou a 6ª chamada dos candidatos classificados no Processo Seletivo 2025 na última quarta-feira (6)

07.08.25 7h40

'NOVO CICLO'

VÍDEO: homem que viralizou ao correr embriagado de chinelo surge treinando sóbrio e de tênis no Pará

Cena inusitada viralizou nas redes sociais e ganhou repercussão nacional. Agora, morador é visto com frequência treinando pelas ruas do município de Garrafão do Norte

04.08.25 19h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda