Corpo de Arlindo Cruz será velado na quadra da Escola de Samba Império Serrano neste sábado (9)

O corpo do cantor e compositor Arlindo Cruz, 66 anos, que morreu na última sexta-feira, 8, no Rio de Janeiro, será velado neste sábado,9, na quadra da Escola de Samba Império Serrano, a partir das 18h. No primeiro momento, a cerimônia será para familiares e amigos mais próximos. Em seguida, o velório será aberto para que fãs possam se despedir do cantor.A família pede às pessoas que comparecerem ao velório, que usem, preferencialmente, roupas claras e aproveitou o momento para agradecer todas as mensagens de carinho que tem recebido.

Arlindo Cruz lutava pela vida há 8 anos, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico em março de 2017, ao passar mal em casa. O artista ficou quase um ano e meio internado. Desde então, ele lidava com as sequelas da doença, não se locomovia e não falava. Nos últimos meses, a sua saúde também estava passando por momentos delicados em razão de suas frequentes internações em hospitais.



Muitos famosos prestaram homenagens ao cantor nas redes socias e relembraram sua trajetória no samba como um dos grandes nomes da música brasileira. Apesar da perda irreparável para o cenário do samba e pagode no Brasil, o artista deixou diversas músicas gravadas em sua voz e composições de autoria que vêm atravessando gerações ao longo do tempo.

O sepultamento será no domingo, às 11h, no cemitério Jardim da Saudade.