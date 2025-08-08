Lula lamenta morte de Arlindo Cruz: 'um dos artistas mais talentosos do Brasil'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio das redes sociais, lamentou, nesta sexta-feira (8) a morte do cantor e compositor Arlindo Cruz, aos 66 anos, no Rio de Janeiro. Em texto, Lula classificou o músico de “o sambista perfeito”.

“Com profunda tristeza, recebi a notícia do falecimento de Arlindo Cruz, aos 66 anos. Arlindo foi um dos compositores e artistas mais talentosos e respeitados do Brasil. Em essência, o sambista perfeito. Arlindo nos deixa um legado de talento, poesia e generosidade, que ficará para sempre na nossa memória. Minha solidariedade à família, aos amigos e a todos que foram tocados por sua arte”, escreveu o presidente.

A luta do compositor pela vida já durava 8 anos. Arlindo Cruz sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico em março de 2017, após passar mal em casa. O artista ficou quase um ano e meio internado. Desde então, ele lidava com as sequelas da doença, não se locomovia e não falava.

Arlindo Cruz morreu no Hospital Barra D’Or, na Zona Oeste do Rio. A informação foi confirmada por sua mulher, Babi Cruz, nesta sexta-feira, 08.