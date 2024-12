Construção das novas Usinas da Paz de Salinópolis e Bragança avançam, na região do Rio Caeté

As obras de construção das novas Usinas da Paz dos municípios de Salinópolis e Bragança avançam e geram expectativa para os moradores dos principais municípios da região do Rio Caeté, no nordeste paraense.

No município de Bragança, os trabalhos de conclusão do novo complexo de cidadania da “Pérola do Caeté”, assim como as demais Usinas em funcionamento, contará com uma estrutura moderna e disponibilizará mais de 70 serviços gratuitos à população. Localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, a nova unidade vai dispõe de espaços para emissão de documentos, cursos profissionalizantes, bibliotecas e salas de estudo, atendimentos médicos, odontológicos e psicológicos, orientação jurídica, além de ginásio poliesportivo, quadra de areia, academia ao ar livre, bibliotecas, teatro, parque infantil e piscina.

Entre os moradores da cidade, a expectativa pela chegada da UsiPaz é alta, como afirma a educadora Luciana Pereira. “A nova Usina vai ajudar muito, não só a comunidade Vila Sinhá, mas toda a cidade de Bragança, que vai ganhar muito, principalmente com as questões sociais e de saúde. Acho que este complexo tem tudo para valorizar ainda mais nossa comunidade e evoluir muito socialmente a nossa cidade. Hoje não temos um local com tantos atendimentos às pessoas menos favorecidas”, disse a moradora.

Salinópolis

Já em Salinópolis, a construção do novo complexo da Usina da Paz já ultrapassou a marca de 70% de serviços executados. Os trabalhos seguem avançando rumo à conclusão da obra que promete garantir serviços e atendimentos essenciais para garantir a transformação social da comunidade. Para a moradora Clarice Sarmento, que mora em frente ao local onde está sendo erguida a nova Usina da Paz, a expectativa é alta. “A Usina vai melhorar muita coisa. Hoje é difícil conseguir um atendimento médico, por exemplo. Temos que ir até o posto e nem sempre conseguimos. Agora vai facilitar e estamos ansiosos”, afirmou.

Com uma área construída de aproximadamente 10 mil metros quadrados, a UsiPaz Salinópolis terá espaços apropriados para atendimentos médicos e odontológicos, salas para a emissão de documentos, bibliotecas, ginásio poliesportivo, quadra aberta, piscina, espaço multicultural, academia ao ar livre, parque infantil, entre outros. A expectativa é que o espaço seja entregue à população no ano de 2025.

Mais Usinas

Atualmente, 28 novas Usinas da Paz estão sendo construídas no Pará, nos municípios de Abaetetuba, Altamira, Marabá, Bragança, Cametá, Castanhal, Paragominas, Tucuruí, Santa Izabel, Capanema, Redenção, Itaituba, Santarém, Viseu, Igarapé-Miri, Barcarena, Breves, Dom Eliseu, São Miguel do Guamá, Portel, Moju, Parauapebas, Óbidos, Salinas, Benevides, Tomé-Açú, Icoaraci e São Félix do Xingu.