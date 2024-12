Colônia de férias grátis em Belém: veja onde fazer e como inscrever os filhos

As inscrições para as atividades de colônias de férias do ano de 2025 das Usinas da Paz já estão abertas, conforme divulgado pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania nesta quinta-feira (26). Os responsáveis das crianças e jovens interessados devem realizar a inscrição de forma presencial nas administrações de cada unidade - de acordo com a disponibilidade de vagas.

Para se inscrever, é preciso apresentar documentos de identificação e comprovante de residência dos responsáveis. As programações completas de cada Colônia também podem ser consultadas no Instagram oficial @usinasdapaz. As programações serão na segunda semana de janeiro, com atividades recreativas, esportivas e educativas voltadas para que crianças e adolescentes aproveitem o período de recesso escolar.

Na colônia, os participantes poderão explorar novas habilidades, desenvolver amizades e se divertir de maneira segura e supervisionada. Cada Usina terá uma programação específica, com oficinas culturais, esportes, exibição de filmes, gincanas culturais, brincadeiras, entre outros.

De acordo com a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth de Fátima Braga, “a Colônia de Férias das Usinas da Paz é uma excelente forma de transformar as férias escolares em um período de aprendizado, diversão e integração social”.

Veja a programação de cada unidade:

- Usina da Paz Cabanagem

Rua Damasco, nº 37, próximo à Estrada do Benjamin

De 06 a 10 de janeiro

Horários: Manhã: 08h às 11h / Tarde: 14h às 18h

Idade: Até 12 anos

Vagas Limitadas

Inscrições abertas

- Usina da Paz Terra Firme

Passagem Belo Horizonte, 56 - entre Avenida Perimetral e Passagem do Arame

De 06 a 11 de janeiro

Horários: Manhã: 09h às 11h30 / Tarde: 15h às 17h30

Idade: 5 a 12 anos

Vagas: 100

Inscrições abertas

- Usina da Paz Padre Bruno Sechi

Estrada do Bengui, s/n (ao lado do Pátio de Retenção do Detran).

De 06 a 10 de janeiro

Horário: 08h às 11h30

Idade: Até 12 anos

Vagas: 100

Inscrições a partir de 3 de janeiro

- Usina da Paz Guamá

Avenida Bernardo Sayão, nº 4783, entre as passagens São Lázaro e Rui Barbosa, próximo ao primeiro portão da Universidade Federal do Pará (UFPA)

De 6 a 11 de janeiro

Horário: 8h às 11h30

Idade: 7 a 15 anos

Vagas: 200

Inscrições abertas

- Usina da Paz Jurunas/Condor

Travessa Quintino Bocaiúva, entre a Avenida Bernardo Sayão e Travessa Honório José dos Santos, em frente à UPA do Jurunas

De 06 a 11 de janeiro

Horários: Manhã: 08h30 a 11h / Tarde: 15h às 17h30

Idade: 5 a 14 anos

Vagas: 100 por turno

Inscrições abertas

- Usina da Paz Prof. Amintas Pinheiro (Icuí-Guajará - Ananindeua)

Estrada do Icuí-Guajará, esquina com a Avenida Independência, s/n

De 6 a 10 de janeiro

Horário: 8h às 11h30

Idade: 5 a 12 anos

Vagas limitadas

Inscrições: 26 e 27 de dezembro

- Usina da Paz Antônia Corrêa (Nova União - Marituba)

Rua Bom Sossego, s/n, Setor V, bairro Nova União, Marituba

De 7 a 11 de janeiro

Horário: Manhã: 08h30 às 11h30 / Tarde: 15h às 18h

Idade: 5 a 14 anos

Vagas: 100

Inscrições abertas

- Usina da Paz Parauapebas

Avenida D. Quadra 101, Bairro Jardim Ipiranga

De 07 a 10 de janeiro

Horário: 08h30 às 11h

Idade: 5 a 14 anos

Inscrições abertas

- Usina da Paz Canaã dos Carajás

Avenida D, s/n, ao lado da nova Câmara dos Vereadores, Ouro Preto

De 7 a 11 de janeiro

Horário: Manhã: 09h às 11h / Tarde: 14h às 18h

Idade: 5 a 12 anos

Vagas: 100

Inscrições abertas