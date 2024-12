Fim de ano: confira dicas de como viajar com segurança nesta época e evitar acidentes

Com a chegada das festas de fim de ano, muitas famílias aproveitam este período para viajar - principalmente com destino às praias e balneários paraenses. No entanto, para quem vai pegar a estrada nesta época, é necessário redobrar a atenção e a segurança no trânsito para uma viagem mais segura, de acordo com o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran). Isso porque o fluxo nas principais rodovias do Pará aumentam e os riscos de acidente se intensificam.

O diretor técnico-operacional do Detran, Bento Gouveia, orienta que os cuidados comecem bem antes da viagem, com a manutenção adequada dos veículos, que deve ser revista - para garantir a segurança de todos os viajantes. Outro ponto destacado por Bento é que os motoristas façam um planejamento da viagem para evitar contratempos. “E o segundo é [planejar] o horário que se vai sair. A BR está em obras. Então, o importante é planejar a viagem”, explica.

“Outra coisa é o combustível, para não ficar no meio do caminho sem combustível. Por isso, planejar e deixar o carro de tanque cheio. Saber onde vai abastecer se vai para muito longe. O segundo passo é a manutenção. Ver como está a manutenção. E checar outros dois itens, como a bateria e pneu. Muitos carros têm problemas com a bateria, num período as pessoas esquecem de trocar a bateria. Por isso, observar se está no período para substituir. E o pneu ainda, verificar as condições. Verificar o limpador de para-brisas”, completa Bento.

Por outro lado, os condutores ainda devem estar com as documentações em ordem: a Carteira de Habilitação e o documento do veículo atualizado. Bento também destaca que é importante estar com o licenciamento em dia - e, ainda, que todas as documentações do veículo estejam impressas “Nas estradas, têm vários tipos de fiscalização, do próprio, do Detran, da Polícia Rodoviária Estadual e Federal. Por isso, observar se a carteira [de habilitação] e o documento do carro estão em dia”.

Período de chuva

Já na estrada, Bento orienta que os condutores tenham atenção no momento das ultrapassagens e, ainda, aos motociclistas que utilizem capacete - além dos passageiros. Todos esses cuidados devem ser redobrados ainda mais nesse período chuvoso do inverno amazônico. “Tem locais que se observa a aquaplanagem, que é quando cai muita chuva e fica uma lâmina d’água que o pneu não tem contato com o solo, mas com a lâmina. Nesse momento, uma dica importante é que o motorista não tente frear’, relata.

“A recomendação é segurar no volante e tirar o pé do acelerador. E se estiver com uma chuva em que não se consegue ter visibilidade, o ideal é parar e aguardar no acostamento, ligar o pisca alerta no acostamento e esperar a chuva passar. Tudo isso para que se evite ao máximo a questão de acidentes”, acrescenta Gouveia. Além disso, em caso de viagem com crianças, os adultos devem atentar-se à cadeirinha correta. E ainda, no caso de levar pets, é importante deixar o animal em uma corrente durante todo o trajeto.

Em casos de pane, Bento detalha sobre as medidas que devem ser seguidas pelo condutor: “Ir para o acostamento e usar o triângulo de advertência, para que o outro motorista observe que tem um carro com algum problema. E, depois, é chamar o seguro ou tentar chamar o mecânico. Além de ligar o pisca alerta. Também é importante checar se na viagem está chave de roda, por exemplo. Um pneu socorro. E é importante também que se tenha feito a manutenção, levar ao mecânico”.

Operação

E para coibir acidentes de trânsito e fiscalizar infrações, o Detran realizará operações nas estradas paraenses ao longo das rodovias estaduais. As ações começaram no dia 18 de janeiro e seguirão até 6 de janeiro de 2025 nas regiões de grande fluxo de motoristas, como Salinas, Mosqueiro, além de Marabá, Conceição do Araguaia, Tucuruí e Santarém. O monitoramento contará com fiscalizações de alcoolemia e educação no trânsito, como forma de reduzir infrações. No total, cerca de 235 agentes reforçarão as fiscalizações.

Descanso

Quem aproveita esta época das férias escolares para viajar é a professora Alessandra Lima, de 39 anos, que sempre gosta de ir para o refúgio da família: Salinópolis. Com um atrativo por conta das praias, ela lembra que costuma viajar junto com o marido e o filho, o pequeno Leandro, de 7 anos. “Normalmente, nós vamos para Salinas. Temos uma casa de praia em Salinas. E no réveillon não poderia ser diferente. No dia 26 de dezembro estamos a curtir as férias escolares. Meu marido também. Recebemos familiares, amigos e outras crianças para brincar com o Leandro”, lembra.

Mas, antes de viajar, ela conta os cuidados essenciais antes e durante a viagem: “Fazemos a revisão do carro, verificamos como está o óleo e pneu. Temos todo esse cuidado. Fiz todo o processo de renovação de habilitação. Eu evito pegar a estrada à noite. Sempre saio nos horários mais cedo, para que possamos ir com tranquilidade”. “Eu saio pela manhã porque à tarde sempre chove, em especial naquela etapa da estrada entre Castanhal e Santa Maria [do Pará], que fica uma via única”, comenta Alessandra.