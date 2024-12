Veja opções de colônia de férias para o fim e começo de ano em Belém

Durante os meses de dezembro e janeiro, muitas instituições em Belém abrem suas portas para colônias de férias voltadas para crianças. Essas iniciativas oferecem atividades recreativas e educativas, sendo uma opção para os pequenos aproveitarem o recesso escolar de maneira saudável e divertida, enquanto os pais mantêm suas rotinas de trabalho.

Entre as diversas colônias de férias disponíveis, o espaço Mamãe Full Time, no bairro da Batista Campos, destaca-se como uma referência. Segundo Bianca Vinagre, de 37 anos, servidora pública e mãe de Clara, de 5 anos, e Paola, de 1 ano e 4 meses, o local é uma segunda casa para suas filhas. “Elas amam estar aqui. É um espaço onde brincam, aprendem e são respeitadas. Além disso, nós, pais, aprendemos muito com os profissionais daqui”, diz.

Bianca Vinagre ao lado do esposo Thiago Cunha e das filhas Clara e Paola (Foto: Thiago Gomes | O LIberal)

Bianca explica que, além de oferecer lazer, a colônia de férias ajuda a evitar que as crianças fiquem excessivamente nas telas. “O maior perigo das férias é que elas fiquem entediadas e acabam buscando entretenimento apenas na televisão ou no celular. Aqui, elas têm um ambiente seguro, com brincadeiras que estimulam o desenvolvimento emocional e intelectual”, avalia.

Outra mãe que frequenta o espaço é Laura Nobre, de 34 anos, também servidora pública. Para ela, a colônia de férias é essencial para manter a filha Maria Eduarda, de 4 anos, entretida de forma saudável. “Manter uma criança em casa o dia todo é muito desafiador. Aqui, ela tem atividades diversas, como música, pintura e oficinas sensoriais, além de um ambiente ao ar livre. É um complemento necessário para a rotina dela e um grande alívio para nós, pais”, ressalta.

Laura Nobre ao lado da filha Maria Eduarda (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Manuella Craveiro, de 35 anos, coordenadora pedagógica da colônia Mamãe Full Time, reforça que o espaço promove o desenvolvimento motor, intelectual e social das crianças por meio de brincadeiras livres e atividades planejadas. “A colônia funciona em períodos específicos do ano, mas nossas práticas são organizadas para garantir aprendizado e diversão fora das telas. É um lugar onde as crianças podem ser quem são e desenvolverem suas habilidades de maneira única”, afirma.

Manuella Craveiro, Coordenadora pedagógica da colônia Mamãe Full Time (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Além do Mamãe Full Time, Belém oferece outras opções de colônias de férias que atendem diferentes perfis e interesses. Seja para crianças que gostam de esportes, artes ou até mesmo jogos eletrônicos, há programas que garantem lazer e aprendizado durante o recesso escolar.

Serviço:

Opções de colônias de férias em Belém

• Mamãe Full Time

• Data: Até 23 de dezembro

• Idade: 4 a 12 anos

• Horário: 8h às 12h e 14h às 18h

• Local: Av. Serzedelo Corrêa, Batista Campos

Noixfit Belém

• Data: Até 10 de janeiro

• Idade: 4 a 12 anos

• Horário: 8h30 às 11h30 (segunda a sexta)

• Local: Tv. Quintino Bocaiúva, 812, Reduto

Fun Fit Kids

• Data: Até 17 de janeiro

• Idade: 4 a 12 anos

• Horários: Manhã (8h30 às 12h) e Tarde (14h30 às 18h)

• Local: Av. Duque de Caxias, 1073; Travessa Castelo Branco, 1602; ou R. Curuçá, 394

Assembleia Paraense

• Data: 2 e 3 de janeiro e de 6 a 10 de janeiro de 2025

• Idade: 5 a 12 anos

• Horário: 8h30 às 16h

• Local: Av. Alm. Barroso, 4614, Souza

Arena Gamer do Novo Mangueirão

• Data: De dezembro a janeiro

• Idade: Todas as idades

• Horário: 9h às 12h e 14h às 17h (segunda a sexta)

• Local: Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença

• Inscrições: arenagamermangueirao@seel.pa.gov.br

Com tantas opções, o recesso escolar em Belém se transforma em uma oportunidade de lazer, aprendizado e convivência para crianças e tranquilidade para os pais.