Construção das Usinas da Paz de Santa Izabel e Benevides avançam, na Região Metropolitana de Belém

Os trabalhos de construção das novas Usinas da Paz dos municípios de Benevides e Santa Izabel do Pará seguem avançando e já se encaminham para a fase de finalização. Em breve, os novos complexos de cidadania do Governo do Estado vão reforçar o atendimento de moradores da Região Metropolitana de Belém com mais de 70 serviços gratuitos em áreas cruciais para a transformação social, como a saúde, educação, cidadania, esporte, cultura e lazer.

Em Santa Izabel do Pará, o percentual de execução da nova Usina da Paz já alcançou a marca de 85% dos serviços executados. Atualmente, as equipes de trabalho estão se concentrando na conclusão dos prédios que irão compor o equipamento.

A UsiPaz Santa Izabel foi a 18ª unidade a ser anunciada pelo Governo do Estado no Pará, em maio de 2023. O complexo está sendo construído em parceria com a empresa mineradora Vale, em uma área localizada no Vale do Porangaba. A nova unidade vai dispor de espaços para a emissão de documentos, cursos profissionalizantes, bibliotecas e salas de estudo equipadas, consultórios para atendimentos médicos, odontológicos e psicológicos, salas para orientação jurídica, além de ginásio poliesportivo, quadra de areia, parque infantil, piscina e muito mais.

Com uma estrutura moderna e funcional que já se tornou visível para a população, a obra já gera expectativa para os moradores da cidade, como afirma o programador Artur Silva. “Quando disseram que teríamos uma Usina da Paz eu desacreditei, mas, quando as obras começaram, a minha ficha caiu. Eu acho que essa é uma aquisição muito importante para o município. Um local com vários cursos e que poderá gerar muitos empregos. Nosso município também tende a crescer culturalmente, então fico muito contente com essa obra”, disse.

Benevides

Em Benevides, a nova UsiPaz está sendo erguida no distrito de Murinim, em um terreno localizado na Rodovia PA-404, KM-09. As obras, iniciadas em outubro de 2023, já contam com 82% dos serviços executados. As frentes de trabalho seguem concentradas na finalização da obra, com a execução de serviços como paisagismo, acabamento da fachada do prédio principal, pintura de paredes e outros.

Como nas demais Usinas, a UsiPaz Benevides também vai contar com espaços para a emissão de documentos, cursos profissionalizantes, bibliotecas e salas de estudo equipadas, consultórios para atendimentos médicos, odontológicos e psicológicos, salas para orientação jurídica, além de ginásio poliesportivo, espaço multicultural, oficina, quadra de areia, parque infantil, piscina e muito mais.

Mais Usinas

Atualmente, 28 novas Usinas da Paz estão em construção no Pará, nos municípios de Abaetetuba, Altamira, Marabá, Bragança, Cametá, Castanhal, Paragominas, Tucuruí, Santa Izabel, Capanema, Redenção, Itaituba, Santarém, Viseu, Igarapé-Miri, Barcarena, Breves, Dom Eliseu, São Miguel do Guamá, Portel, Moju, Parauapebas, Óbidos, Salinas, Benevides, Tomé-Açú e São Félix do Xingu, além de Icoaraci, distrito de Belém.

De acordo com a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth de Fátima Braga, a expectativa é de que, em breve, novas Usinas da Paz comecem a atender a população em diversas regiões do Estado.