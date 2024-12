Construção de novas Usinas da Paz chega à fase de conclusão em Castanhal e Capanema

Moradores de Castanhal e Capanema, no nordeste paraense, vivem a expectativa pela entrega das novas Usinas da Paz. As obras de construção dos novos complexos de cidadania do governo estadual já estão em fase de finalização.

As UsiPaz estão em áreas estratégicas, e têm estruturas modernas para garantir mais de 70 serviços gratuitos de cidadania, saúde, educação, qualificação profissional, esporte, cultura e lazer.

As Usinas da Paz são fortes aliadas da promoção da inclusão social e do enfrentamento à violência, por serem espaços que promovem a cultura da paz e novas oportunidades para as comunidades.

Em Castanhal

No município de Castanhal, as obras de construção da nova Usina da Paz já se aproximam dos 100% de serviços executados. O equipamento público fica no bairro Jaderlândia, e vai reunir serviços e atividades para a transformação social das famílias.

O novo complexo de cidadania da 'Cidade Modelo', como carinhosamente Castanhal é chamado, ocupa uma área construída de 10 mil metros quadrados, e vai ter prédios para a emissão de documentos e atendimentos de saúde, bibliotecas, teatro, piscina, complexo poliesportivo, espaço multicultural, estacionamento, quadra aberta, entre outros.

Para a dona de casa Audinéia Andrade, moradora do conjunto Rouxinol, a chegada da nova UsiPaz vai contribuir para a melhora dos atendimentos de saúde na comunidade.

“Hoje em dia é bem difícil para conseguirmos atendimento de saúde. Tem que chegar cedo, às vezes não tem médico. A gente espera que, com a Usina, isso melhore bem, e que todos possam usar, né? É muito legal termos essa estrutura aqui perto, também com quadras para as crianças usarem”, disse a moradora.

Em Capanema

As obras de construção da Usina, em Capanema, alcançaram 94% dos trabalhos executados e também se encaminham para a conclusão. Os serviços seguem a todo o vapor para deixar o local pronto para receber a comunidade.

A nova unidade, também, vai dispor de espaços para a emissão de documentos, cursos profissionalizantes, bibliotecas e salas de estudo, atendimentos médicos, odontológicos e psicológicos, orientação jurídica, além de ginásio poliesportivo, quadra de areia, academia ao ar livre, teatro, parque infantil e piscina.

Morador de Capanema, Renato Alves Mota, também, está trabalhando na construção da Usina. Para ele, participar do projeto é uma honra. "Com certeza a usina vai melhorar bastante, pois hoje ainda temos algumas dificuldades para conseguir consultas com médicos, cursos e também documentação. Moro aqui em Capanema há 53 anos e nunca tivemos nada parecido com uma Usina da Paz, um único local físico com tantos serviços. Nossa expectativa é bastante alta.” disse.

Mais Usinas

Atualmente, 28 novas Usinas da Paz estão sendo construídas no Pará, nos municípios de Abaetetuba, Altamira, Marabá, Bragança, Cametá, Castanhal, Paragominas, Tucuruí, Santa Izabel, Capanema, Redenção, Itaituba, Santarém, Viseu, Igarapé-Miri, Barcarena, Breves, Dom Eliseu, São Miguel do Guamá, Portel, Moju, Parauapebas, Óbidos, Salinas, Benevides, Tomé-Açú, Icoaraci e São Félix do Xingu.

De acordo com a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth de Fátima Braga, a expectativa é de que, em breve, as novas Usinas da Paz comecem a atender a população. “Seguimos trabalhando duro para avançar com a construção das novas Usinas da Paz. É importante que possamos expandir o maior programa de cidadania do Brasil para mais municípios paraenses, garantindo espaços estruturados com serviços, direitos e promovendo sonhos para a nossa população”, afirmou a gestora.